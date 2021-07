Le site porno XTube ferme ses portes, 13 ans après son lancement

Le site porno XTube ferme ses portes alors que la société mère, MindGeek, fait face à une plainte.

XTube, l’un des premiers sites pour adultes à permettre aux utilisateurs de télécharger et de partager des vidéos pornographiques, fermera ses portes le 5 septembre, treize ans après sa création. Bien qu’aucune raison de la fermeture n’ait été donnée, il est supposé que les problèmes juridiques rencontrés par la société mère MindGeek ont ​​influencé la décision.

Pornhub et sa société mère MindGeek sont impliqués dans une controverse depuis qu’un rapport accablant du New York Times en décembre dernier affirmait que le site profitait de vidéos non consensuelles, y compris celles montrant des viols et des abus sur des enfants. Cela a conduit le site à arrêter les téléchargements non vérifiés, Mastercard et Visa à couper les liens avec MindGeek, et Pornhub a ensuite ajouté de nouvelles mesures de sécurité qui incluent la vérification par une société tierce des téléchargements.

Le mois dernier, trente-quatre femmes ont poursuivi MindGeek pour avoir prétendument été « l’une des plus grandes entreprises de trafic d’êtres humains au monde » et « probablement le plus grand dépôt non réglementaire de pornographie juvénile en Amérique du Nord ». La plainte civile prétend qu’il s’agit d’une entreprise criminelle classique dirigée « tout comme les Soprano ».

Tel que rapporté par TNW, l’annonce de XTube qu’il fermera le 5 septembre ne fait aucune référence à pourquoi. Une raison probable est qu’il héberge du contenu illégal téléchargé par les utilisateurs et qu’il est plus facile de fermer le site que de faire face à un autre procès. Laila Mickelwait, fondatrice du mouvement de lutte contre la traite et les abus sexuels #Traffickinghub, pense que c’est le cas.

BREAKING: Major MindGeek porn tube site Xtube is SHUTTING DOWN September 5. Lesson: If you can’t operate legally, you can’t operate at all. Next up: Pornhub.#Traffickinghub #ShutItDown #GoodbyeXtube pic.twitter.com/gkvYeKE5wP — Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) July 6, 2021

MindGeek possède des dizaines de sites Web pornographiques, dont Pornhub, RedTube, Tube8 et YouPorn, ainsi que des sociétés de production et des marques pour adultes. Il rapporte 3,5 milliards de vues par mois. Une enquête récente a montré que PornHub était l’un des moyens les plus populaires pour les personnes au Royaume-Uni de traverser le verrouillage de l’année dernière.