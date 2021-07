Le Japon établit un nouveau record du monde avec une vitesse Internet de 319 térabits par seconde

Des chercheurs japonais ont établi un nouveau record du monde avec une vitesse Internet de 319 térabits par seconde.

Une équipe de chercheurs de l’Institut national des technologies de l’information et de la communication (NTIC) au Japon a battu l’ancien record de vitesse Internet de 178 térabits par seconde. Le nouveau record ? Un époustouflant 319 térabits par seconde. Il a fallu un peu d’ingéniosité et de réglages pour le faire fonctionner, mais la bonne nouvelle est que les nouvelles fibres optiques sont compatibles avec les équipements existants, ce qui signifie qu’il ne sera peut-être pas trop difficile de moderniser les lignes existantes.

Pour réaliser cet exploit, les chercheurs (dirigés par Benjamin J. Puttnam) ont construit un système de transmission qui utilise pleinement la technologie de multiplexage par répartition en longueur d’onde en combinant différentes technologies d’amplification.

Leur fibre optique à quatre cœurs (avec un diamètre extérieur standard de 0,125 mm) s’étendait sur 69,8 km et a été bouclée 43 fois pour une distance de transmission finale de 3 001 km, soit environ 1 865 miles.

Le document de recherche sur la question va beaucoup plus en détail si vous êtes dans ce genre de chose, et implique l’utilisation d’ions de terres rares et de lasers. Cela semble à la fois compliqué et génial, en supposant bien sûr que vous puissiez tout comprendre.

« La bande passante de transmission combinée > 120 nm a permis 552 canaux multiplexés par répartition en longueur d’onde en adoptant 2 types d’amplificateurs à fibres dopées ainsi qu’une amplification Raman distribuée, pour permettre la recirculation de la transmission du signal à large bande. »

L’équipe a déclaré que la fibre optique utilisée peut être câblée avec l’équipement existant. L’espoir, ont-ils ajouté, est que cette percée puisse permettre une transmission pratique à haut débit de données dans un avenir proche, peut-être comme une prochaine étape au-delà de la 5G.