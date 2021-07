Valve annonce le Steam Deck, un PC de jeu portable à partir de 419€

Valve annonce sa nouvelle console de jeu, la Steam Deck. Bien qu’elle ressemble à une Nintendo Switch, elle offre de meilleures performances.

Valve dit que le Steam Deck est comparable à un ordinateur portable de jeu et a la capacité de faire tourner les derniers jeux AAA. Avec cela, la société dit que vous pourrez jouer à votre bibliothèque Steam où et quand vous le souhaitez. Et, puisqu’il s’agit d’un véritable PC, vous pouvez également installer un logiciel et connecter du matériel comme vous le feriez avec n’importe quel PC. La console/PC portable sera livrée sous SteamOS 3.0.

Le développeur, l’éditeur et la plateforme de distribution numérique ont officiellement présenté le Steam Deck.

L’appareil, précédemment appelé SteamPal, est un ordinateur de poche aux allures de Nintendo Switch alimenté par un APU AMD personnalisé composé d’un processeur Zen 2 à quatre cœurs (huit threads) et de huit unités de calcul RDNA 2.

Il y a aussi 16 Go de mémoire LPDDR5 et un écran tactile de 7 pouces qui fonctionne à 1 280 x 800 pixels (format 16:10) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et jusqu’à 400 nits de luminosité. Il dispose également du Wi-Fi double bande 802.11 a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.0 et est livré avec une batterie de 40 Wh qui offre jusqu’à deux à huit heures d’autonomie entre les charges.

Des modèles seront proposés avec des configurations de stockage eMMC (PCIe Gen 2 x1) de 64 Go (PCIe Gen 2 x1), 256 Go de SSD NVMe (PCIe Gen 3 x4) ou SSD NVMe haute vitesse de 512 Go (PCIe Gen 3 x4). Tous les modèles comprendront également un emplacement pour carte microSD haute vitesse pour un stockage supplémentaire.

Le Steam Deck semble être une console de jeu PC complète et un concurrent de la Switch, car il disposera également d’une station d’accueil pour que vous puissiez jouer à vos jeux PC sur un moniteur ou un téléviseur. Avec plus de détails à suivre à ce sujet.

Le Steam Deck de Valve commence à 419€ pour la variante 64 Go et s’échelonne jusqu’à 549€ pour 256 Go et 679€ pour le modèle 512 Go. Il devrait être expédié en décembre 2021 aux États-Unis, au Canada, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, espérons-le à temps pour les vacances.

D’autres régions seront ajoutées au calendrier en 2022. Les personnes intéressées peuvent réserver leur exemplaire sur le site Web de Steam Deck.