WhatsApp : un mode-multi appareil en version bêta

Dans sa dernière bêta, WhatsApp permet de l’utiliser sur quatre appareils simultanément sans smartphone.

Jusqu’à présent, l’utilisation de WhatsApp Web sur votre bureau ou tout autre appareil nécessitait un téléphone allumé et connecté, mais un nouveau test bêta essaie la prise en charge de plusieurs appareils sans avoir besoin d’un téléphone dans le mix. Dans une interview en juin, Will Cathcart, directeur de WhatsApp, et son patron, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont commenté le défi technique que représente le maintien du cryptage de bout en bout. Avec un article de blog publié hier, Cathcart explique plus en détail ce qui a été fait dans les coulisses pour maintenir la sécurité.

Comme l’image comparant les anciens et les nouveaux systèmes (ci-dessus) tente de l’expliquer, auparavant, le téléphone d’un utilisateur gérait la clé déterminant son identité et sa capacité à crypter/décrypter les messages. La synchronisation cryptée s’applique également à l’historique des messages, aux noms des contacts et à d’autres données, avec des clés conservées sur les appareils individuels.

Pour commencer, la version bêta est destinée à un groupe limité de testeurs qui sont déjà dans le programme bêta de WhatsApp, tandis que l’équipe dit qu’elle travaille à améliorer les performances et à ajouter plus de fonctionnalités.