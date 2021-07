Twitter ferme Fleets, sa fonctionnalité de tweets éphémères

Twitter a annoncé la disparition des Fleets, des messages qui disparaissent 24 heures après leur publication, le 3 août prochain.

Dites adieu aux Fleets, la rangée de tweets en plein écran en haut de la timeline Twitter qui expire après 24 heures. Le format de tweet éphémère est en train de disparaître en raison d’une faible utilisation après avoir été largement lancé il y a à peine huit mois.

À partir du 3 août, les utilisateurs verront plutôt les Spaces actifs, les salons de discussion audio en direct de Twitter, en haut de leur timeline. Et le compositeur des tweets traditionnels sera mis à jour avec davantage de fonctionnalités d’édition d’appareils photo de Fleets, comme le formatage du texte et les autocollants GIF sur les photos.

La décision de Twitter de supprimer les Fleets n’est pas seulement un aveu que la fonctionnalité n’a pas fonctionné, mais que l’entreprise n’a toujours pas trouvé comment inciter les gens à tweeter davantage. Pendant des années, Twitter a eu du mal à amener de nouveaux utilisateurs à publier régulièrement et pas seulement à consommer les tweets des autres. Fleets avait pour objectif d’utiliser Stories, le format populaire inventé par Snapchat et popularisé par Instagram, pour réduire la pression autour des tweets.



« Nous espérions que Fleets aiderait plus de gens à se sentir à l’aise de se joindre à la conversation sur Twitter », a déclaré Ilya Brown, vice-président des produits de Twitter, dans un communiqué. « Mais, depuis que nous avons présenté Fleets à tout le monde, nous n’avons pas vu d’augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant la conversation avec Fleets comme nous l’espérions. »

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we're sorry or you're welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021