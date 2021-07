Discord va racheter Sentropy, une société spécialisée dans la lutte contre la haine en ligne via l’IA

La plateforme Discord va racheter la société Sentropy, spécialisée dans la lutte contre la haine en ligne via l’IA.

Parfois, les plateformes de communication en ligne peuvent devenir toxiques, surtout si vous avez une salle remplie d’adolescents de 13 ans sur une chaîne axée sur les jeux. Discord vient de racheter une société spécialisée dans l’IA qui détecte les chats abusifs et propose des filtres et des fonctions de blocage. L’acquisition devrait fournir aux modérateurs des outils utiles et augmenter la valeur de l’entreprise pour une éventuelle introduction en bourse.

Discord pourrait bientôt recevoir de nouveaux outils pour aider les modérateurs à surveiller et à lutter contre le harcèlement en ligne. La plateforme de communication va fusionner avec Sentropy Technologies, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’IA qui détecte les messages abusifs.

Sentropy dispose déjà d’un logiciel de traitement du langage naturel appelé Sentropy Protect qui utilise le machine learning pour détecter les messages haineux. TechCrunch note que la société a déployé le produit grand public sur Twitter en février, avec des plans pour se diversifier sur d’autres sites de médias sociaux. Il propose également deux produits d’entreprise, Sentropy Detect et Sentropy Defend, qui fournissent des API de détection et une interface de navigateur.

We’re thrilled to announce that Sentropy is joining Discord to continue the fight against hate & abuse online! Our missions are deeply complementary & together we can create belonging, safely. Thank you to everyone who supported us on our journey. https://t.co/zlfxD8nw0u — Sentropy Technologies (@sentropy) July 13, 2021

La société a annoncé qu’elle allait « mettre fin » à ses opérations grand public et d’entreprise pour se concentrer sur la collaboration avec Discord pour « étendre et faire évoluer ses capacités de confiance et de sécurité ». Sentropy a officiellement fermé son produit Protect grand public le 1er juillet. Les entreprises clientes peuvent s’attendre à ce que les services Detect and Defend fonctionnent jusqu’à la fin septembre. L’entreprise a promis d’accompagner ses clients pendant sa transition.

Discord compte plus de 19 millions de communautés avec plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois. Le jumelage avec une entreprise qui peut fournir des outils de modération faciles à utiliser aidera considérablement les modérateurs de la plateforme, qui se composent principalement de bénévoles de la communauté et d’une poignée d’employés de Discord.

L’acquisition est un peu surprenante étant donné que Microsoft était en pourparlers pour reprendre Discord. Cependant, les négociations ont échoué et Discord s’est retiré de l’accord potentiel. Il aurait eu d’autres offres sur la table, mais rien n’a fait surface indiquant qu’il envisage l’une d’entre elles.

Certains rapports suggèrent que Discord envisage une offre publique initiale (IPO). Cela expliquerait l’échec des négociations de rachat, ainsi que l’acquisition de Sentropy. Les services et les logiciels qu’il fournit devraient augmenter la valorisation de Discord lors d’une éventuelle introduction en bourse.