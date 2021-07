Apple retarde le retour de ses employés dans ses bureaux en raison de l’augmentation des cas de Covid

Apple a décidé de retarder le retour de ses employés dans ses bureaux d’au moins un mois en raison de l’augmentation des cas de Covid.

Apple a retardé d’un mois son intention de ramener ses employés au bureau à la lumière de l’augmentation des cas de Covid-19 dans le monde. L’entreprise avait souhaité que la majorité de ses effectifs reviennent trois jours par semaine en septembre, mais cette date a maintenant été modifiée au plus tôt en octobre.

La nouvelle du retard vient de Bloomberg, qui cite des personnes proches du dossier. Cela signifie qu’Apple est devenu l’un des premiers géants américains de la technologie à modifier ses plans de retour au travail en personne à la suite de la variante Delta hautement transmissible originaire d’Inde.

Le nombre d’infections mondiales à Covid-19 a atteint 190,5 millions lundi, entraîné par une variante Delta qui fait également augmenter le nombre de cas dans les 50 États. Les cas aux États-Unis dimanche ont augmenté de 140% par rapport à deux semaines plus tôt, tandis que les hospitalisations ont bondi de 34% et les décès ont augmenté de 33%, selon le tracker du New York Times.

Alors que Facebook, Twitter et Google ont déclaré que tout ou partie de leur personnel peut continuer à travailler à distance indéfiniment, Apple est depuis longtemps un partisan du travail en personne.

« Pour tout ce que nous avons pu accomplir alors que beaucoup d’entre nous ont été séparés, la vérité est qu’il nous a manqué quelque chose d’essentiel au cours de l’année écoulée : les uns des autres », a écrit le PDG Tim Cook dans un e-mail interne le mois dernier. « La vidéoconférence a réduit la distance entre nous, bien sûr, mais il y a des choses qu’elle ne peut tout simplement pas reproduire. »

Il semble que de nombreux employés d’Apple ne partagent pas l’enthousiasme de Cook. The Verge rapporte qu’un groupe de travailleurs d’un canal interne Slack pour des milliers de « défenseurs du travail à distance » a collaboré à une lettre adressée à Cook et à d’autres dirigeants d’entreprise appelant Apple à adopter une politique de travail à distance / flexible. La vice-présidente principale du commerce de détail et des personnes d’Apple, Deirdre O’Brien, a répondu : « la collaboration en personne est essentielle à notre culture et à notre avenir ».

Bloomberg écrit qu’Apple teste un arrangement hybride en magasin et de travail à domicile pour les employés de la vente au détail, le résultat étant que de plus en plus de consommateurs optent pour les achats en ligne alors même que les restrictions sont levées. Les employés de bureau, quant à eux, recevront un avertissement d’un mois avant leur retour.