PlayStation 5 : les pénuries de semi-conducteurs empêchent Sony d’augmenter la production

Le directeur financier de Sony a évoqué l’impossibilité de l’entreprise d’augmenter le rythme de production des consoles.

La PlayStation 5 de Sony est «disponible» depuis près de trois mois. Pourtant, de nombreux joueurs intéressés par la console n’ont pas été en mesure d’en trouver une à acheter en magasin ou en ligne en raison de nombreux problèmes. Et malheureusement, il ne semble pas que Sony soit plus près de répondre à la demande en raison de problèmes d’approvisionnement en composants.

Sony, dans le cadre de son dernier rapport sur les résultats, a averti qu’il avait du mal à répondre à la demande de la PlayStation 5.

Le géant japonais du jeu a déclaré qu’il continuait à faire tout ce qui était en son pouvoir pour expédier autant d’unités que possible aux joueurs qui attendent avec impatience sur la console. Lors d’un point de presse, cependant, le directeur financier de Sony Corp. Hiroki Totoki a déclaré qu’il était difficile d’augmenter la production en ce moment en raison d’une pénurie de semi-conducteurs et d’autres composants nécessaires.

Comme indiqué hier, Sony a vendu 4,5 millions de consoles PlayStation 5 à la fin du mois de décembre. Malgré les revers de production, Sony a déclaré qu’il était toujours sur la bonne voie pour atteindre son objectif pour l’exercice fiscal de plus de 7,6 millions d’unités vendues. L’exercice fiscal de Sony se termine le 31 mars 2021.

La PlayStation 5 de Sony a été lancée le 12 novembre 2020 et est quasiment impossible à trouver dans le commerce de détail depuis. Un certain nombre de facteurs ont joué dans les pénuries, y compris une forte augmentation de l’utilisation des robots de vente au détail par les spéculateurs qui achètent des stocks et revendent les consoles en empochant d’énormes profits sur des plateformes comme eBay.

Une vérification rapide du site d’enchères révèle que les PS5 se vendent toujours entre 800 et 850 dollars, bien au-dessus du PDSF de 499 dollars pour la version sur disque du système.