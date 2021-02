Pornhub continue d’annoncer de nouvelles mesures de sécurité du site

Les nouvelles mesures de sécurité annoncées par Pornhub incluent la vérification par une société tierce des uploads effectués.

Pornhub, toujours sous le choc du rapport du New York Times selon lequel le service tirait profit de vidéos non consensuelles, a annoncé une série de nouvelles mesures de sécurité pour identifier le contenu illégal et le garder hors du site, notamment en utilisant une société tierce pour vérifier utilisateurs.

En décembre, un rapport du New York Times Nicholas Kristof a mis en évidence le nombre de clips sur Pornhub montrant des viols et des abus sexuels sur des filles mineures, alléguant que la société a monétisé ces vidéos.

A special thanks to those young women and men who shared their stories and documentation about Pornhub, because they didn't want other kids to endure what they had suffered. It was their courage, their stories, that made this happen. Teens like Serena: https://t.co/syVIjZgEy6 — Nicholas Kristof (@NickKristof) December 8, 2020

En réponse, Pornhub a arrêté les uploads, seuls les partenaires de contenu et ceux de son Model Program peuvent mettre en ligne du contenu, et a limité les téléchargements à ceux qui les ont payés dans le cadre du Model Program. Le site a supprimé des millions de vidéos, et Mastercard et Visa ont rompu leurs liens avec Pornhub, le forçant à utiliser la crypto-monnaie pour les paiements.

La société a maintenant annoncé une «série de politiques de sûreté et de sécurité de pointe», conçues pour combattre et éradiquer les vidéos illégales.

En plus d’utiliser un logiciel pour identifier et supprimer les images d’abus d’enfants, Pornhub et la société mère MindGeek élargissent leur équipe de modérateurs humains et introduisent une formation supplémentaire. Il a également lancé un programme Trusted Flagger qui regroupe plus de 40 organisations à but non lucratif de premier plan dédiées à la sécurité des enfants sur Internet.

Les mises en ligne sont toujours limitées aux partenaires de studio et aux utilisateurs vérifiés qui font partie du Model Program. Ceux qui souhaitent rejoindre le groupe doivent vérifier leur identité par la société londonienne Yoti. Ars Technica rapporte que le processus consiste à envoyer une photo et une pièce d’identité actuelles que Pornhub et MindGeek ne voient jamais. Une fois que Yoti a vérifié les informations, les données sont cryptées, même l’entreprise elle-même ne peut pas les voir.