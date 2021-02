Comment mettre le mode sombre sur Snap ?

Vous pouvez maintenant utiliser le mode sombre sur Snap sans avoir à utiliser des applications tierces.

L’activation du mode sombre vous permettra de faire défiler les messages de votre compte Snapchat pendant la nuit beaucoup plus facilement. Même si vous n’avez aucun problème à lire vos messages malgré une faible luminosité ambiante, l’activation du mode sombre donnera à votre compte Snapchat un nouveau style visuel. De plus, si vos yeux vous font mal après avoir regardé l’écran blanc pendant un certain temps, celui-ci vous sera utile.

De nombreux utilisateurs ne savent pas comment activer le mode sombre sur Snapchat sur leurs smartphones. Ne vous inquiétez pas, nous avons une solution parfaite. Dans cet article, nous allons voir comment obtenir le mode sombre sur Snapchat sur Android et iPhone.

Comment obtenir le mode sombre de Snapchat sur iPhone?

Malheureusement, il n’y a pas de paramètre officiel de mode sombre / mode nuit sur l’iPhone. Bien que ce soit le cas, il existe une méthode que vous pouvez essayer. D’après notre expérience, cela fonctionne parfaitement. Voici une instruction étape par étape sur la façon d’obtenir le mode sombre sur Snapchat sur iPhone.

– Allez dans le menu des paramètres.

– Accédez à général, puis aux paramètres d’accessibilité.

– Dans les paramètres d’accessibilité, accédez à afficher les hébergements.

– Activez les couleurs inversées.

– Vous aurez deux options et choisir entre les couleurs inversées intelligentes et inversées classiques.

– Si vous avez du mal à regarder votre écran après avoir activé le réglage du mode sombre, réduisez simplement le niveau du point blanc jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise.

Comment obtenir le mode sombre de Snapchat sur Android?

Comme les iPhone, Android n’a pas non plus de solution officielle pour obtenir le mode sombre sur Snapchat. Mais vous pouvez télécharger des applications tierces pour activer cette fonctionnalité. Ces applications modifieront invariablement l’expérience réelle de Snapchat et gardez à l’esprit que vous le faites à vos propres risques. Pour éviter tout comportement inapproprié de l’application tierce avec Snapchat, téléchargez et utilisez uniquement des applications de confiance.

Obtenir le mode sombre sur Snapchat réduira sûrement votre fatigue oculaire de manière significative. Nous sommes sûrs que l’équipe de Snapchat envisagera d’ajouter cette fonctionnalité prochainement. En attendant, la méthode présentée ci-dessus est à l’heure actuelle la plus efficace.