NordVPN : quelles fonctionnalités ?

Avec l’augmentation des cyberattaques et la baisse du niveau de confidentialité en ligne, les internautes veulent davantage se protéger lorsqu’ils sont connectés à internet. C’est pourquoi ils nourrissent un intérêt de plus en plus prononcé pour les réseaux privés virtuels (VPN). Ces logiciels permettent en effet de protéger la confidentialité de vos activités sur la toile. Il en existe différents types dont NordVPN, un VPN aux fonctionnalités diverses.

Quelles sont les fonctionnalités de NordVPN ?

La sécurité et la protection de la vie privée en ligne sont désormais des enjeux importants pour les internautes. C’est pourquoi nous vous conseillons l’utilisation d’un VPN comme NordVPN dont les fonctionnalités vont certainement vous satisfaire. Comme précisé sur le site d’Anonyme 2.0, NordVPN est un logiciel qui sert à chiffrer votre trafic internet et à protéger votre identité en ligne. Pour cela, ce logiciel masque votre adresse IP et vous permet de naviguer en toute sécurité et anonymat.

Cependant, ce sont là les fonctionnalités basiques que proposent la plupart des VPN. NordVPN, en plus de ces fonctionnalités, vous fait bénéficier d’un accès sécurisé à des contenus censurés ou restreints en seulement quelques clics. Le logiciel vous propose également des serveurs performants, situés dans tous les coins du monde. En cliquant sur le bouton Quick Connect de l’application, un algorithme vous connecte à un serveur parmi les 5500 disponibles dans 59 pays.

En outre, NordVPN vous offre la possibilité de choisir un serveur spécifique si vous le souhaitez. Vous n’avez qu’à parcourir la carte pour le sélectionner. Grâce à une liste détaillée, vous pouvez choisir le serveur le plus proche de votre position ou celui qui est le moins encombré. Avec NordVPN, vous pouvez protéger simultanément jusqu’à 6 appareils. De plus, le logiciel prend en compte tous les principaux systèmes d’exploitation : Windows, Linux, iOS, Android, Mac OS.

Quels sont les avantages de NordVPN ?

Nous parlions de la grande disponibilité des serveurs avec le logiciel NordVPN. Le logiciel propose également des serveurs exclusivement dédiés au partage de fichiers en P2P. Vous pourrez donc grâce à ces serveurs, échanger des fichiers avec vos amis et collaborateurs, ceci de façon rapide et sécurisée. L’application offre en plus une expérience de navigation fluide, que vous soyez sur PC, smartphone ou tablette.

NordVPN assure par ailleurs la sécurité de toutes vos données internet grâce à un protocole de chiffrement dernière génération. Le logiciel combine efficacement vitesse de connexion et sécurité. La confidentialité de vos activités en ligne étant la priorité, NordVPN ne recueille ni ne partage vos données privées. Vous pouvez en outre profiter de la fonction Kill Switch.

La fonction Kill Switch protège en quelque sorte vos arrières et empêche vos appareils de se connecter à internet, lorsque la connexion est accidentellement interrompue. Cette fonction s’apparente à une ligne de défense de dernier recours qui empêche la divulgation accidentelle de vos données personnelles. Elle bloque votre connexion internet le temps que le tunnel VPN soit restauré. De plus, vous avez la possibilité de changer deux fois votre adresse IP et de profiter d’une protection supplémentaire. Voilà quelques-uns des nombreux avantages qu’offre NordVPN.