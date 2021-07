Le groupe chinois Tencent va acquérir le développeur britannique Sumo Digital pour 1,27 milliard de dollars.

Tencent a développé son portefeuille à un rythme soutenu ces derniers temps, et cela se poursuit cette semaine avec l’acquisition du développeur de jeux vidéo britannique Sumo Digital. Le conglomérat technologique chinois paiera 513 pence en espèces pour chaque action Sumo, soit une augmentation de 43% par rapport au cours de clôture de Sumo de 358 pence le 16 juillet. Au total, l’accord est évalué à 1,27 milliard de dollars.

Sumo a été fondé en 2003 et a depuis publié un flux constant de titres. Les jeux notables développés par Sumo incluent Forza Horizon 2, LittleBigPlanet 3, Hitman et Hitman 2 et Crackdown 3, pour n’en nommer que quelques-uns.

Carl Cavers, l’un des co-fondateurs d’origine, a déclaré que l’opportunité de travailler avec Tencent était une opportunité qu’ils ne pouvaient tout simplement pas manquer. « Cela apporterait une autre dimension au sumo, nous offrant des opportunités de vraiment marquer notre marque sur cette industrie incroyable, d’une manière qui était auparavant hors de portée », a ajouté Cavers.

Comme mentionné, Tencent a été assez occupé ces derniers temps. À la fin de l’année dernière, la société a tenté de fusionner les sites de streaming de jeux vidéo Huya et DouYu, mais ces plans ont récemment été annulés par les régulateurs du marché chinois en raison de problèmes antitrust. Plus tôt cette année, Tencent s’est également associé à la police chinoise pour aider à démanteler une opération massive de tricherie sur les jeux vidéo.

Sumo n’est pas le seul développeur de jeux vidéo britannique à avoir changé de mains récemment. En décembre, EA a annoncé son intention de récupérer Codemasters pour 1,2 milliard de dollars.