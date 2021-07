Andy Jassy succède officiellement à Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon

Andy Jassy, bras droit de Jeff Bezos, a succédé au fondateur de l’entreprise, et prend ainsi la direction général du groupe Amazon.

Jeff Bezos, qui occupe le poste de PDG d’Amazon depuis la création de la société il y a exactement 27 ans le 5 juillet 1994, a officiellement démissionné de ses fonctions. Andy Jassy est désormais répertorié comme PDG de la société sur son site Web de relations avec les investisseurs, après avoir dirigé Amazon Web Services depuis 2003, tandis que Bezos est répertorié comme président exécutif. La date de remise du 5 juillet avait déjà été annoncée lors d’une assemblée des actionnaires en mai.

C’est un moment important pour Amazon, qui a eu le même PDG pendant toute son existence. Sous la direction de Bezos, l’entreprise a survécu à l’éclatement de la bulle Internet à la fin des années 90 pour devenir l’une des entreprises technologiques les plus importantes au monde. Amazon domine actuellement le commerce en ligne aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe, et sert de colonne vertébrale à une grande partie du Web moderne grâce à Amazon Web Services.

Le successeur de Bezos, Andy Jassy, ​​a rejoint l’entreprise peu de temps après avoir obtenu son diplôme de la Harvard Business School en 1997, et dirige AWS depuis la création de l’équipe en 2003. Il a été officiellement nommé PDG de la division en 2016. Fin 2020, AWS contrôlait environ un tiers du marché total du cloud computing, selon Synergy Research, soit à peu près autant que ses plus proches rivaux Microsoft et Google réunis. L’itinéraire de Jassy est similaire à celui de l’actuel PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui dirigeait auparavant l’activité cloud Azure de l’entreprise.

Alors que le cours de l’action d’Amazon a connu un succès remarquable sous la direction de Bezos, ses pratiques de travail, sans parler de l’extrême richesse de l’ancien PDG, ont fait l’objet de critiques soutenues. Les employés d’entrepôt et les chauffeurs-livreurs ont déclaré que les objectifs de productivité élevés de l’entreprise avaient un impact physique sur les employés, et une enquête de ProPublica a récemment allégué que Bezos n’avait payé aucun impôt fédéral sur le revenu en 2007 ou 2011.

Bezos confie à Jassy une entreprise dont les ambitions vont bien au-delà des livres électroniques. Le géant du commerce électronique et du cloud computing est également une entreprise prête à faire de gros paris sur de nouveaux domaines d’activité. Amazon est un acteur important de la technologie grand public grâce à sa gamme d’appareils Kindle, Echo, Ring et Eero, ainsi que des biens de consommation généraux sous son label Amazon Basics. Il a une présence croissante dans la vente au détail physique après son acquisition de Whole Foods et le lancement de ses propres magasins Amazon Go et Amazon Fresh. Et en ce qui concerne le divertissement, il a récemment réalisé sa plus grosse acquisition de son histoire avec le rachat de la société de cinéma et de télévision MGM pour 8,45 milliards de dollars. Il y a aussi Amazon Music et une division de jeux vidéo à laquelle Jassy a déjà exprimé son soutien malgré son histoire mouvementée. Et n’oubliez pas ces investissements dans les soins de santé et la mode.

La taille et les pratiques d’Amazon ont attiré l’attention des régulateurs antitrust du monde entier. Bezos était l’un des PDG de Big Tech invités à témoigner devant le Congrès dans le cadre de son enquête antitrust l’année dernière. Pendant ce temps, en Europe, Amazon a récemment été accusé d’avoir utilisé à mauvais escient les données de Marketplace alors que l’Union européenne a annoncé une deuxième enquête antitrust sur l’entreprise.

En tant qu’homme le plus riche du monde, selon Bloomberg, Bezos ne sombrera pas dans l’obscurité de si tôt. Il reste président exécutif d’Amazon, où il a déclaré qu’il « resterait engagé dans d’importantes initiatives d’Amazon », et a également déclaré qu’il prévoyait de consacrer plus de temps et d’énergie à d’autres initiatives telles que les fondations Day One Fund et Bezos Earth Fund, The le journal Washington Post et sa société spatiale Blue Origin.

Dans l’immédiat, Bezos s’envolera au bord de l’espace à bord d’une fusée construite par Blue Origin le 20 juillet. L’ancien PDG d’Amazon sera rejoint par son frère, Mark Bezos, à bord de la première mission en équipage du navire New Shepard. Mais Bezos est actuellement sur le point d’être battu dans l’espace par l’entrepreneur rival et fondateur de Virgin Galactic Richard Branson, qui doit être à bord de l’avion spatial VSS Unity pour un vol d’essai le 11 juillet.