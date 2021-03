L’Intelligence artificielle dans les logiciels d’édition photo

Depuis l’arrivée de nouvelles technologies, de nombreuses évolutions ont été aperçues dans tous les domaines d’activités. Dans le secteur de la photographie, l’arrivée de l’Intelligence artificielle a permis aux photographes d’améliorer la capacité de retoucher des images. En effet, il est même désormais possible d’apporter des couleurs à des anciennes photos monochromes grâce à l’IA.

Le traitement d’image et l’Intelligence artificielle

Au tout début de la création de l’Intelligence artificielle, dans les années 50, l’objectif était de concevoir une machine pouvant dépasser l’Intelligence humaine. Tout au long de ce projet, ce dispositif réussissait peu à peu à comprendre les demandes de l’utilisateur. Avec la création des ordinateurs et des programmes informatiques, dessiner et modifier une image était une grande avancée. Il faut savoir que ce genre de logiciel comporte un algorithme précis.

En termes de montage photo, la base de cette technologie est appelée le « deep learning ». Vu que les appareils photo ne prennent que des images souvent imparfaites, il est donc nécessaire de les modifier via un logiciel. De nos jours, la plupart de ces applications sont équipées d’une Intelligence artificielle qui a pour but de corriger automatiquement ou manuellement les erreurs. En quelque sorte, un éditeur de photo doté d’une IA sert à améliorer les images ou à modifier une partie de la représentation.

L’utilisation des logiciels de montage photo

Désormais accessible à tous, un éditeur d’image est un programme informatique combiné avec plusieurs techniques d’Intelligence artificielle. Comparées aux logiciels datant de 10 ans, les applications actuelles disposent de fonctionnalités plus développées. Même sur un téléphone, il est possible de faire des corrections automatiques sur le contraste, la tonalité ou la couleur d’une image. Sur un ordinateur, par exemple, vous pouvez installer le logiciel Movavi Picverse, un éditeur de photo comportant des outils qui utilisent l’IA.

Selon une explication plus approfondie, les traitements des images se basent sur des éléments statistiques. De ce fait, les retouches réalisées à la plage tonale ne requièrent aucune contextualisation. À l’aide de l’Intelligence artificielle, le résultat final est donc plus convaincant et proche de la réalité. D’après une étude menée en 2010, deux images sur six étaient mal reconnues. En utilisant les outils de l’IA, ces représentations sont actuellement reconnaissables.

L’importance de l’Intelligence artificielle dans les éditeurs de photo

À l’inverse des logiciels d’édition de photo basique, ceux qui sont dotés d’Intelligence artificielle confèrent plus d’avantages aux utilisateurs. Si un photographe trouve une petite erreur sur le visage d’une personne, l’application peut rapidement retoucher les défauts grâce à une reconnaissance faciale. Si nécessaire, l’utilisateur peut même faire les modifications manuellement dans le cas où il a les compétences requises pour cette opération.

Dans les éditeurs d’images comportant l’IA, les fonctionnalités sont bien réelles bien qu’il s’agisse souvent d’un argument commercial. Pour un individu qui traite régulièrement des clichés, l’usage d’un programme informatique récent est une solution qui facilite le travail. Seulement en quelques clics, l’ajustement des couleurs, la suppression des yeux rouges, l’effacement des tâches ou encore le contournage se feront de manière automatique. Un domaine de plus en plus apprécié, la photographie nécessite aussi l’usage d’outils spécifique, cela concerne non seulement les appareils photo professionnels, mais également les logiciels dédiés pour l’édition d’image.