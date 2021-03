Le réseau social Gab, populaire chez les ultraconservateurs américains, a été piraté

Le réseau social Gab, similaire à Parler et populaire chez les ultraconservateurs américains, a été piraté. 70 gigaoctets de données ont été dérobées.

Après la fermeture de Parler, bon nombre de ses utilisateurs ont afflué vers une plateforme similaire appelée Gab, qui a été récemment piratée. Le trésor comprend à la fois des données publiques et privées sur 15 000 utilisateurs de Gab, qui fourniront aux journalistes et aux chercheurs une importante ressource sociologique.

Plus tôt cette année, il a été révélé que l’application de médias sociaux Parler avait été utilisée pour organiser l’assaut du 6 janvier contre le Capitole à Washington, DC. En téléchargeant et en archivant presque toutes les données publiées sur Parler avant qu’elles ne soient démarrées d’Amazon Web Services, les chercheurs en sécurité ont révélé le côté laid d’un réseau social qui attirait les personnes aux opinions politiques extrêmes.

Deux mois plus tard, une chose similaire se produit dans un autre refuge numérique appelé Gab, où de nombreux utilisateurs de Parler ont migré après la fermeture de Parler. Selon Wired, un pirate s’est lancé dans une quête pour exposer les patrons de Gab et a pu extraire des données de bases de données backend à l’aide d’une vulnérabilité d’injection SQL.

Le trésor qui en résulte couvre plus de 70 gigaoctets de données sur les utilisateurs de la plate-forme et comprend plus de 40 millions de publications du site. Cela représente les interactions publiques et privées entre ~ 15 000 utilisateurs Gab et est accompagné d’enregistrements détaillant les profils d’utilisateurs, les mots de passe hachés et les mots de passe en texte brut pour les groupes.

Il n’y a pas d’images ou de vidéos, mais il s’agit toujours d’une violation de données étendue qui comprendrait les comptes de personnalités éminentes telles que l’ancien président Donald Trump, le PDG de MyPillow Mike Lindell, la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene et l’hôte d’Infowars Alex Jones. La société, cependant, nie avoir subi une violation de données et a assuré aux utilisateurs de Gab que leurs mots de passe n’avaient pas été révélés.

Le groupe d’activistes anti-secret DDoSecrets a compilé les données dans quelque chose qu’il appelle GabLeaks, avec l’intention de les fournir pour sélectionner des journalistes, des spécialistes des sciences sociales et des chercheurs pour une analyse plus approfondie. Cela a suscité une réponse du PDG de Gab, Andrew Torba, qui a décrit les hacktivistes comme des démons «malades mentaux». Il a également noté que «les journalistes, qui écrivent pour une publication qui a écrit de nombreux articles à succès sur Gab dans le passé, sont en contact direct avec le pirate informatique et aident essentiellement le pirate dans ses efforts pour salir notre entreprise et vous blesser, nos utilisateurs. «

Quoi qu’il en soit, les données fourniront probablement aux chercheurs un bon outil pour étudier comment les campagnes de désinformation, les discours de haine et la violence organisée se propagent d’une plateforme à l’autre.