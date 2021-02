Your Honor : regarder la série en streaming

Comment regarder en streaming la série Your Honor avec Bryan Cranston sur internet ? Voici la réponse.

Your Honor est une série télévisée américaine adaptée de la série israélienne Kvodo par le scénariste britannique Peter Moffat. Cette série marque le retour de Bryan Cranston à la tête d’un programme TV, huit ans après Breaking Bad. Ici, l’ex Heisenberg devient un juge prêt à transgresser les lois pour protéger son fils. Au casting, l’acteur peut compter sur la présence d’Hunter Doohan, qui a joué dans la série Truth Be Told, Hope Davis, vu récemment à l’affiche de Greenland, Isiah Whitlock Jr. (The Wire), Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire, Fargo), Carmen Ejogo (Les Animaux Fantastiques) et Sofia Black D’Elia (Gossip Girl).

Synopsis : Un juge respecté à la Nouvelle Orléans, interprété par Bryan Cranston, se retrouve face à un choix impossible lorsque son fils commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant un parrain de la pègre : livrer son fils aux autorités ou couvrir un criminel.

Regarder Your Honor en streaming

La série est actuellement en cours de diffusion sur CANAL+ et l’application myCANAL. L’autre possibilité pour voir la série dès maintenant et sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».