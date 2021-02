The Promised Neverland : regarder la saison 2 en streaming

Comment regarder en streaming la saison 2 de l’animé The Promised Neverland sur internet ? Voici la réponse.

The Promised Neverland est un shōnen manga écrit par Kaiu Shirai et dessiné par Posuka Demizu, prépublié entre août 2016 et juin 2020 dans le magazine Weekly Shōnen Jump de l’éditeur Shūeisha. La version française est publiée par Kazé à partir d’avril 2018.

Une adaptation en anime est diffusée pour la première fois entre le 11 janvier et le 29 mars 2019 au Japon sur Fuji TV. La série est diffusée en streaming sur Wakanim et Anime Digital Network dans les territoires francophones. Une seconde saison est diffusée depuis le 8 janvier 2021 au Japon. Une adaptation en film live-action a été diffusée le 18 décembre 2020.

Synopsis : Emma et ses frères et sœurs, tous orphelins, ont été placés dans un établissement spécialisé lorsqu’ils étaient tout jeunes. Bien que leur liberté soit limitée et que les règles soient parfois un peu strictes, les enfants mènent une vie heureuse à Grace Field House, et la femme qu’ils nomment « Maman » (de son vrai nom Isabella) s’occupe d’eux et leur offre tout l’amour qu’une mère pourrait offrir à ses enfants. Mais un soir, après le départ d’une des leurs, Emma et Norman découvrent que les enfants de cet orphelinat sont livrés à des démons, avec le consentement de « Maman ». Pour survivre, ils devront faire preuve d’ingéniosité et tenter de s’échapper.

Regarder The Promised Neverland Saison 2 en streaming

En France, la saison 2 de The Promised Neverland est disponible sur la plateforme spécialisée Wakanim. L’autre possibilité pour voir l’animé sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de l’animé suivi des mots-clés « en streaming ».