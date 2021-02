Spotify HiFi : une offre de streaming sans perte annoncée pour cette année

L’audio sans perte va arriver en 2021 sur la plateforme Spotify avec l’annonce d’une offre HiFi par le service.

Spotify passe à la hi-fi. ou plutôt, au «HiFi». Cela a pris plus de temps que des concurrents comme Tidal et Amazon Music, mais hier, le principal service de musique par abonnement a annoncé une nouvelle offre de streaming sans perte qui permettra aux auditeurs de tirer le meilleur parti de leur bibliothèque musicale numérique. La nouvelle a été communiquée lors de l’événement virtuel Spotify «Stream On» de la société.

Spotify HiFi sera disponible plus tard cette année et «fournira de la musique au format audio sans perte de qualité CD sur votre appareil et sur les haut-parleurs compatibles Spotify Connect, ce qui signifie que les fans pourront profiter de plus de profondeur et de clarté tout en profitant de leurs morceaux préférés.»

Spotify a déjà effectué de petits tests de streaming de meilleure qualité par le passé, mais il va maintenant lancer la fonctionnalité plus largement, avec la mise en garde qu’elle ne sera disponible que «sur certains marchés». Le prix n’a pas encore été annoncé. Un streaming de meilleure qualité a apparemment été parmi les principales demandes de ses clients; dans l’état actuel des choses, Spotify propose une qualité audio de 320 kbps.

Amazon a déployé Amazon Music HD en 2019. Le plan sans perte coûte 14,99 $ par mois (ou 12,99 $ pour les clients Prime), un avantage par rapport au service standard Amazon Music Unlimited. Tidal, qui prend en charge l’audio haute résolution depuis ses tout débuts, est à un prix légèrement plus élevé, 19,99 $ par mois, pour sa formule «Hi-Fi». Tidal propose ce qu’il appelle les «Tidal Masters» qui peuvent même dépasser l’audio haute résolution 96 kHz / 24 bits. Des services plus petits comme Qobuz ont également cherché à attirer les audiophiles avec un streaming sans perte.

Apple Music, en revanche, ne dispose toujours d’aucun niveau de streaming sans perte, malgré la vente par Apple des écouteurs AirPods Max haut de gamme.