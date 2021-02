Top 5 des rappeurs préférés des ados

Depuis toujours, le rap français résonne dans toutes les villes françaises, si ce n’est plus. Le rap figure en effet parmi les genres musicaux les plus écoutés en France et dans le monde. Il reflète différentes cultures et des valeurs qui séduisent un grand nombre d’adolescents. Mais attention, toutes les chansons de rap ne tournent pas forcément en boucle et à fond dans les écouteurs des ados. Chacun a son ou ses rappeurs français préférés. Dans cet article, découvrez le top 5 des rappeurs français préférés des ados en 2021.

Booba

Aussi appelé Le Duc, Booba compte parmi la crème des rappeurs français. Membre du 921 et après plus de 17 ans de carrière, Booba est le premier artiste rappeur à détenir le record de téléchargement légal en France. Son album « Mauvais œil » lui fera obtenir un disque d’or et le hissera dans la liste des légendes du rap français. Le 22 novembre 2010, Booba sort son cinquième album intitulé Lunatic. Cet album est aujourd’hui disque de platine.

Le rappeur se démarque aussi dans le monde du rap par ses nombreux « clash » avec d’autres rappeurs. Nous parlons bien évidemment de Kaaris, et plus récemment Mister V ou encore Squeezie, des youtubeurs récompensés par NRJ Music Awards comme révélations francophones de l’année. Quoi qu’il en soit, Booba a annoncé récemment la sortie de son prochain album « Ultra », le 5 mars prochain. Pour être à l’affût des dernières actualités sur cette star du rap, suivez les news sur Hip Hop Corner, un site d’actualités rap français et US. Vous y découvrirez notamment des news toutes fraîches, des sorties d’album, des projets, des « clashs » ainsi que des interviews.

Le groupe NTM

Dans les années 90, le groupe NTM a marqué les grands débuts du rap en France. Encore aujourd’hui, ados, jeunes et adultes, fans de ce groupe légendaire, l’écoutent en boucle derrière leur ordinateur ou via leur casque audio et se repassent les plus gros tubes du groupe NTM. Le groupe se compose de deux rappeurs originaires de la Seine-Saint-Denis :

Kool Shen,

JoeyStarr.

Après quelques années de séparation pour des carrières en solo, le groupe se reforme en 2008. La force et l’authenticité du groupe font qu’il compte parmi les plus grands groupes de rap français, et ce, encore en 2021. Aujourd’hui, le groupe possède sa propre marque de bière.

Le groupe IAM

Originaire de Marseille, le groupe IAM hypnotise les ados par leurs paroles et leur ferveur. Il se compose actuellement d’Akhenaton et de Shurik’n au chant. Aux platines, Kheops, Imhotep et Kephren mettent le feu et l’ambiance. Particulièrement écouté dans les années 90, en 2017, IAM sort son nouvel album intitulé « Révolution ». Puis, en novembre 2019, leur dixième album « Yasuke » voit le jour. En seulement une semaine après sa sortie, l’album s’est vendu à 10.546 exemplaires. Un sacré record qui place le groupe IAM parmi les rappeurs français préférés des adolescents, encore aujourd’hui.

Le groupe PNL

Décrit comme étant l’attente numéro 1 dans le secteur du rap français, le groupe PNL est composé de deux frères : Ademo et N.O.S. Le groupe se distingue par ses clips cinématographiques novateurs en France. Ses morceaux séduisent des milliers d’ados fans de rap français, autant en France qu’à travers le monde entier. En juin 2020, la mixtape « Que la famille » est certifiée disque de platine. En 2015, la sortie de l’album « Le monde Chico » est couronnée de succès. Avec la sortie de cet album, des sorties de clips se perpétuent. Plus Tony que Sosa, Le monde ou rien, J’suis PNL et Dans ta rue, cumulent particulièrement des millions de vue sur YouTube.

Kery James

Kery James fait parler de lui avec ses paroles riches en réflexions et en messages constructifs. Ses albums « Si c’était à refaire » et « Ma vérité » cartonnent auprès des auditeurs, le premier étant plus connu que le second. Seulement, pour son troisième album intitulé « À l’ombre du business », Kery James tente de renouer avec ses précédents albums. Une semaine après sa sortie, l’album se retrouve à la troisième place des classements français.

En outre, le 27 avril 2009, « Réel », son quatrième album, met le feu et se classe premier des classements. Près de 23.000 exemplaires sont vendus la première semaine. Entre 2009 et 2012, Kery James quitte la scène du rap français pour partir à l’étranger et se concentrer davantage sur sa spiritualité. Sa collaboration avec Youssoupha sur la chanson « La vie est belle », sortie le 20 janvier 2012, marque son retour dans le milieu du rap français. Depuis, le rappeur multiplie des albums et des clips épiques.