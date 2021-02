Mortal Kombat : un premier trailer pour la nouvelle adaptation du jeu vidéo

La franchise « Mortal Kombat » est de retour sur grand écran, avec une nouvelle adaptation du jeu vidéo. Une première bande-annonce a été mise en ligne.

Le film Mortal Kombat, reboot du film signé Paul W.S. Anderson et sorti il y a 26 ans, se dévoile dans sa première bande-annonce. Et, tout comme les jeux sur lesquels il est basé, le prochain film semble être très violent. (Warner Bros a en fait sorti deux bandes-annonces, avec une version plus sanglante non-censurée disponible sur YouTube.)

Mortal Kombat met en vedette Lewis Tan dans le rôle du combattant MMA Cole Young, qui semble remarquablement blasé à propos de la cicatrice suspecte en forme de dragon sur sa poitrine (il suppose que ce n’est qu’une tache de naissance, ce qui met certainement à l’épreuve la crédulité) Mais Cole est rapidement recruté pour se battre dans un légendaire tournoi, le «Mortal Kombat», avec le sort de la Terre entre ses mains. (Littéralement. Il va y avoir beaucoup de combats.)

La bande-annonce donne également un premier aperçu des nouvelles apparences live-action de Sonya, Kano, Raiden, Jax, Liu Kang, Shang Tsung et Kung Lao, ainsi que les guerriers surnaturels en duel Sub-Zero et Scorpion. Le nouveau film devrait être une tentative de reboot pour adapter le jeu de combat hyper-violent après les films originaux Mortal Kombat et Mortal Kombat: Annihilation des années 1990.

Comme tous les blockbusters de Warner Bros. prévus pour 2021, Mortal Kombat sortira simultanément en salles et sur HBO Max le 16 avril 2021 aux États-Unis. Pour la France, le long métrage est prévu pour le 7, à condition que les cinémas soient de nouveau ouverts au public.