Twitter : les messages privés vocaux disponibles dans quelques pays

Le test des messages privés vocaux de Twitter s’étant à de nouveaux pays. Les utilisateurs au Brésil, Japon mais aussi en Inde peuvent maintenant les utiliser.

Pendant très longtemps, Twitter est resté fidèle à son identité de base d’un réseau social qui s’articule autour de rafales de messages texte courts, parfois accompagnés de photos ou de vidéos. Cependant, récemment, il a exploré d’autres directions, des Fleets de type Instagram Stories aux Spaces de type Clubhouse. Le site semble être fasciné par la puissance de la voix humaine compte tenu des nouvelles fonctionnalités qu’il expérimente, dont la dernière permet aux utilisateurs d’envoyer des messages vocaux dans au moins trois pays.

Ce n’est pas la première incursion de Twitter dans la communication audio sur une plateforme essentiellement textuelle. Outre Spaces, qui ressemble plus à un chat vocal de groupe ou à une salle communautaire, Twitter a commencé à tester la possibilité de joindre des extraits vocaux aux Tweets. Cette nouvelle fonctionnalité expérimentale ressemble plus à cette dernière mais à un niveau plus personnel.

Comme c’est souvent le cas, certaines choses sont mieux dites et entendues, surtout lorsque la saisie est trop lourde ou prend trop de temps. Avec les messages vocaux, les utilisateurs peuvent enregistrer un clip vocal de 140 secondes pour capturer le sentiment du moment ou envoyer un message plus personnel. Vous devez le faire dans un message privé, cependant, ou en créer un s’il n’existe pas encore.

🎤test,🎤test: Starting today, you'll be able to record and send voice messages in DMs 😉 Here’s how👇

PS. The experiment will be rolled out in phases. pic.twitter.com/aqQM6h9sof

— Twitter India (@TwitterIndia) February 17, 2021