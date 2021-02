Jaguar sera une marque de voitures entièrement électriques à partir de 2025

Alors que la marque n’a qu’un seul véhicule électrique pour le moment, Jaguar va se transformer en marque 100 % électrique dès l’année 2025.

Le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover (JLR) affirme que sa marque de luxe Jaguar sera entièrement électrique d’ici 2025. Pendant ce temps, sa marque Land Rover lancera son premier véhicule entièrement électrique en 2024, le premier des six modèles entièrement électriques prévus pour cinq prochaines années. La transition de JLR sera financée par un investissement de 2,5 milliards de livres sterling par an (environ trois milliards d’euros) dans l’électrification et les technologies associées.

Les plans de JLR sont ambitieux, mais le constructeur automobile a mis du temps à adopter l’électrification. À ce jour, la seule voiture entièrement électrique est le SUV Jaguar I-Pace, qui, a eu du mal à percer contre les constructeurs de voitures électriques plus établis. Même dans ce cas, la voiture est construite par un entrepreneur, plutôt que par JLR en interne. L’entreprise a dû payer une amende de 35 millions de livres sterling dans l’UE pour avoir manqué ses objectifs d’émissions l’année dernière.

See us reimagine the future of modern luxury. Over the next five years, @LandRover will welcome six all-electric variants and @Jaguar will undergo a renaissance as a pure electric luxury brand.https://t.co/EcJzaiSk9Y pic.twitter.com/Lp1DdKeuBB

