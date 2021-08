Onlyfans va bannir les contenus « sexuellement explicites » dès octobre

Le service d’abonnement Onlyfans va bannir les contenus « sexuellement explicites » dès le mois d’octobre.

La nouvelle de la décision d’OnlyFans surprendra certains, en particulier ceux qui pensaient que la société s’occupait exclusivement de contenu pour adultes. Le service existe depuis 2016, mais n’a pas gagné beaucoup de terrain avant le début de 2020, au début de la pandémie. Bien qu’ils aient acquis la réputation d’être populaires auprès des travailleurs du sexe, c’est loin d’être le seul type de contenu auquel OnlyFans s’adresse.

OnlyFans, le service d’abonnement à du contenu en ligne synonyme de contenu sexuellement explicite, sort de l’industrie du divertissement pour adultes.

Dans une déclaration partagée avec TechCrunch, OnlyFans a déclaré qu’il interdirait la publication de tout contenu contenant une conduite sexuellement explicite à partir du 1er octobre 2021. Notamment, la société a ajouté que les créateurs continueront d’être autorisés à publier du contenu « contenant de la nudité » tant que il est conforme à leur politique d’utilisation acceptable.

Au moment d’écrire ces lignes, OnlyFans n’avait pas répondu à la demande de TechCrunch de clarifier ce qu’il considère comme une conduite sexuellement explicite, ou comment les changements auront un impact sur ses finances.

En parlant de finances, OnlyFans a déclaré que les changements étaient en cours pour se conformer aux demandes de leurs partenaires bancaires et fournisseurs de paiement, et a promis de partager des détails supplémentaires dans les prochains jours.

Cela va être un choc pour beaucoup de ceux qui comptent sur OnlyFans comme source de revenus. Ces utilisateurs devront soit trouver une nouvelle plate-forme sur laquelle vendre leurs photos et vidéos, soit abandonner complètement l’entreprise et se concentrer sur d’autres sources de revenus. Et on ne peut s’empêcher de se demander comment OnlyFans a l’intention de conserver l’argent une fois qu’ils ont rejeté certains de leurs utilisateurs les plus précieux.