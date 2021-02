Huawei officialise le Mate X2, son troisième smartphone avec écran pliable

Huawei a organisé en Chine un événement pour présenter le Mate X2, son troisième smartphone avec écran pliable.

Une pénurie mondiale de puces et les sanctions américaines n’ont pas empêché Huawei de dévoiler un nouveau smartphone intéressant à un prix exorbitant. Le Mate X2 est son dernier smartphone pliable, et son prix débute à plus de 2000 euros.

Le Mate X de Huawei a été l’un des premiers appareils pliables lorsqu’il est arrivé sur le marché en 2019. Contrairement au Galaxy Fold de Samsung, l’appareil d’origine place l’écran principal à l’extérieur et utilise un design dépliable. Avec le Mate X2, Huawei a emprunté la même voie que son rival en plaçant l’écran pliable à l’intérieur, lui permettant de se refermer vers l’intérieur comme un livre. Il dispose également d’un écran OLED pleine taille à l’extérieur, afin qu’il puisse être utilisé comme un terminal traditionnel lorsqu’il est fermé.

Lorsqu’il est ouvert, le Mate X2 dispose d’un écran de 8 pouces, 2480 x 2200 (413ppi) avec une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz et un rapport hauteur/largeur de 8: 7,1. Mais ce n’est pas son seul écran. À l’extérieur se trouve un OLED de 6,45 pouces (21: 9). C’est un design similaire au Galaxy Z Fold 2, mais l’écran externe de Huawei semble plus proche d’un smartphone standard.

Huawei affirme que les deux écrans présentent une large gamme de couleurs et sont livrés avec une couche « nano-optique » qui offre de meilleurs niveaux de réflectance que le Pro Display XDR d’Apple. Il existe également une » charnière multidimensionnelle » qui crée une cavité en forme de goutte d’eau pour le pli lorsque le téléphone est fermé, ce qui signifie qu’il n’y a pratiquement pas d’espace lorsqu’il est fermé. La société affirme que la structure à double spirale est en acier à haute intensité qui «élimine le problème du froissement de l’écran», tout en permettant un design de panneau 40% plus fin.

En ce qui concerne les caméras, il existe une configuration Ultra Vision Leica Quad comprenant un objectif grand angle 50MP, un objectif ultra-large 16MP, un téléobjectif 12MP (zoom optique 3x) et un appareil photo 8MP « SuperZoom » (zoom optique 10x).

Sous le capot, le Mate X2 utilise la puce Kirin 9000 5G de Huawei associée à 8 Go de RAM et à 256 Go ou 512 Go de stockage. Il existe également une batterie de 4400 mAh avec une charge rapide de 55 W. Il arrive en Chine le 25 février pour 17 999 RMB (2300 €) ou 18 999 (2400 €), selon l’option de stockage. En l’absence d’applications ou de services Google, ne vous attendez pas à une version pour les marchés occidentaux.