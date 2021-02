Henry Cavill tease le projet d’un film ou d’une série Mass Effect sur Instagram

Via son compte Instagram, l’acteur Henry Cavill a teasé le projet d’un film ou d’une série Mass Effect.

Henry Cavill, peut-être le joueur PC le plus célèbre du monde et Geralt de Riv lui-même, pourrait être impliqué dans un projet Mass Effect. L’acteur qui a incarné Superman a posté une photo Instagram qui comprend le message: « Projet secret? Ou juste quelques papiers avec des mots aléatoires dessus … Je suppose que vous devrez patienter. »

La photo en noir et blanc montre un Cavill dans une salle de maquillage tenant un morceau de papier, mais les mots sont trop flous pour être lus. Gamepressure a découvert que si vous exécutez l’image via Focus Magic et ajustez les paramètres, le texte est à peu près lisible.

Certains des mots incluent: «Cerberus», «Reaper», «Geth» et «Tali’Zorah», donc nous savons que c’est quelque chose à voir avec Mass Effect.

Gamepressure a constaté que le texte de l’image concordait avec une partie de l’entrée de Mass Effect 3 sur Wikipedia (en anglais): « Following the events on Tuchanka and a failed coup by Cerberus to take over the Citadel, the quarians offer their support to the Alliance if Shepard helps them reclaim their homeworld, Rannoch, from the geth. Assisted by a quarian, either Tali’Zorah or Admiral Daro’Xen, Shepard boards a geth dreadnought and rescues a captive geth unit, either Legion or a facsimile occupied by a geth virtual intelligence (VI), then disables the Reaper control signal over the geth. «

Avec Mass Effect: Legendary Edition en préparation, Cavill se prépare-t-il au troisième jeu de la trilogie? Probablement pas. Il est plus probable qu’une série TV ou un film basé sur la franchise soit en préparation. Cavill a précédemment déclaré que son amour pour les jeux The Witcher l’avait aidé à obtenir le rôle de Geralt. Il a également joué à Mass Effect, alors est-il le prochain commandant Shepard?