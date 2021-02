Sony prévoit d’apporter plus d’exclusivités PlayStation sur PC

Sony va commercialiser des versions PC de certains jeux comme Days Gone à partir du printemps prochain.

Sony a apporté un nombre croissant de ses exclusivités PlayStation sur PC au cours des dernières années, allant du fantastique Horizon Zero Dawn à Detroit: Become Human. Cependant, comme la société l’a promis dans le passé, cela ne s’arrête pas là: plus d’exclusivités feront la transition vers le PC, à commencer par le titre de survie post-apocalyptique Days Gone.

C’est une grande nouvelle pour le public PC, car les portages PC de Sony sont généralement accompagnés de diverses améliorations qui améliorent l’expérience. Le PDG de Sony, Jim Ryan, explique la pensée de l’entreprise comme suit:

« Particulièrement à partir de la seconde moitié du cycle PS4, nos studios ont créé de merveilleux et excellents jeux. Il est possible d’exposer ces grands jeux à un public plus large et de reconnaître les aspects économiques du développement de jeux, qui ne sont pas toujours simples. Le coût de création de jeux augmente à chaque cycle, à mesure que le calibre de l’IP s’est amélioré. »

Pour les joueurs sur PC, voir plus de grands jeux arriver sur sa plateforme préférée ne peut qu’être une bonne nouvelle. Comme nous l’avons dit précédemment, un port PC Days Gone est en préparation, mais d’autres possibilités sont encore en suspens.

Si nous devions faire une supposition sur les possibles portages, nous dirions que l’original Last of Us est un autre candidat solide pour un port. C’est beau, et cela ne peut l’être que si les joueurs PC peuvent augmenter les paramètres. C’est aussi le genre de jeu qui pourrait bénéficier de cadences plus élevées et d’une visée plus précise, en particulier lors de combats plus intenses.