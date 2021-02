L’Australie adopte une loi obligeant Facebook et Google à payer pour le contenu d’actualités

Le gouvernement australien a adopté une nouvelle loi obligeant Google et Facebook à rémunérer les médias pour l’utilisation de leurs contenus.

L’Australie a adopté une nouvelle loi qui obligera les plateformes numériques comme Facebook et Google à payer les médias locaux et les éditeurs pour lier leur contenu aux fils d’actualité ou aux résultats de recherche.

Cette décision était largement attendue et intervient quelques jours après que le gouvernement a présenté des modifications de dernière minute au projet de loi, connu officiellement sous le nom de Code de négociation obligatoire des médias d’information et des plateformes numériques.

«Le Code garantira que les entreprises des médias d’information sont rémunérées équitablement pour le contenu qu’elles génèrent, contribuant ainsi à soutenir le journalisme d’intérêt public en Australie», ont déclaré le trésorier Josh Frydenberg et le ministre des Communications Paul Fletcher dans un communiqué conjoint.

Ils ont ajouté que le gouvernement était «heureux de voir les progrès réalisés à la fois par Google et plus récemment par Facebook dans la conclusion d’accords commerciaux avec les entreprises de médias australiennes».

The Morrison Government’s world-leading news media bargaining code has just passed the Parliament.

This is a significant milestone.

This legislation will help level the playing field & see Australian news media businesses paid for generating original content. @PaulFletcherMP pic.twitter.com/33bQbiqeMI

— Josh Frydenberg (@JoshFrydenberg) February 24, 2021