Nintendo PlayStation : début de la vente aux enchères de la console

Avec le début de la vente aux enchères, il est désormais possible d’enchérir sur le prototype ultra rare de la Nintendo PlayStation.

La légendaire Nintendo PlayStation est sans doute l’un des artefacts les plus importants de l’histoire du jeu vidéo et bientôt, elle appartiendra à un nouveau propriétaire. Quand on y pense, elle était stockée dans un grenier depuis des années avant d’être «découverte».

Le propriétaire du prototype ultra rare de la Nintendo PlayStation a tenu sa promesse de l’année dernière, mettant enfin la mythique machine aux enchères.

Heritage Auctions accepte maintenant les offres sur la console, Lot #93060, et le fera pendant les 21 prochains jours. Au moment de la rédaction, la principale offre était de 360 000 $. Le propriétaire Terry Diebold a déclaré en décembre qu’il avait précédemment refusé une offre privée de 1,2 million de dollars pour le système. De toute évidence, il prévoit que cela pourrait aller plus loin que cela sur le marché libre.

Vous vous demandez probablement qui paierait ce genre d’argent pour une console de jeux. C’est une bonne question, mais vous devez également prendre conscience de la rareté de cette machhine. C’est le seul exemple au monde connu à exister à partir d’un lot limité de 200 qui auraient été créés dans le cadre d’une coentreprise ratée entre Nintendo et Sony datant de la fin des années 80.

On pense que tous les autres prototypes ont été détruits et pourtant, celui-ci a survécu. Les personnes intéressées à en savoir plus sur l’histoire de la Nintendo PlayStation sont invitées à découvrir cette fonctionnalité à partir de 2015.

Les parties intéressées peuvent s’inscrire auprès de Heritage Auctions et déposer une offre jusqu’au début du mois de mars. Des paris sur combien la console récupère finalement?