Gran Turismo : le septième opus est finalement reporté à 2022

Un attaché de presse de Sony a annoncé que la pandémie avait affecté les délais de développement et de production des jeux, et que Gran Turismo serait ainsi reporté à 2022.

Le prochain jeu de course de Polyphony Digital, Gran Turismo 7, ne sortira pas à sa date de lancement initiale en 2021. C’est un peu décevant, mais étant donné la pandémie et les antécédents de Poly, nous ne sommes pas entièrement surpris par l’annonce. Nous espérons que le temps de développement supplémentaire fera passer le jeu de bon à excellent.

Gran Turismo 7 a été annoncé le 11 juin 2020, lors du dévoilement de la PlayStation 5. Malgré son nom, ce sera le huitième jeu de la franchise principale, qui remonte au révolutionnaire Gran Turismo pour la PlayStation originale en 1997. Les versions principales ont atteint un pic de ventes en 2001 avec le lancement de Gran Turismo 3: A-Spec sur la PS2.

Dans une récente interview accordée à GQ, un attaché de presse de Sony a confirmé que les défis de production liés à la pandémie avaient repoussé le jeu de 2021 à 2022.





« Avec la pandémie en cours, c’est une situation dynamique et changeante et certains aspects critiques de la production de jeux ont été ralentis au cours des derniers mois », a déclaré le représentant, promettant de partager plus de détails sur la date de sortie du jeu quand ils seront disponibles.

Gran Turismo 7 avait laisser présager un bon jeu via sa bande-annonce mise en ligne au printemps dernier, mais comme pour tout jeu de simulation, cela se résumera finalement à la sensation du jeu. Des graphismes de pointe ne signifient pas tout si les véhicules ne se manient pas et ne se comportent pas comme ils le feraient dans le monde réel. Heureusement, Polyphony Digital a une solide expérience en matière de simulation de course.