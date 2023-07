Gfycat fermera ses portes le 1er septembre

Snap, la société mère de Gyfcat, a déclaré qu’elle prévoyait de fermer le site et de supprimer tout le contenu des utilisateurs dans quelques semaines.

Gfycat, la plateforme d’hébergement de GIF appartenant à Snap, a annoncé qu’elle fermerait le service le 1er septembre. « Le service Gfycat est interrompu. Veuillez enregistrer ou supprimer votre contenu Gfycat en visitant https://www.gfycat. com et en vous connectant à votre compte. Après le 1er septembre 2023, tout le contenu et les données de Gfycat seront supprimés de gfycat.com », a écrit la société sur son site Web.

Les utilisateurs n’ont que deux mois pour enregistrer le contenu avant que l’entreprise n’interrompe définitivement le service. Cependant, il n’est pas clair si Snap a l’intention d’intégrer le contenu de Gfycat dans Snapchat ou de supprimer des années de GIF.



« Les Snapchatters peuvent toujours rechercher et utiliser des GIF dans leurs conversations avec des amis », a déclaré un porte-parole de Snapchat. Gfycat a récemment été réprimandé après l’expiration de son certificat de sécurité TLS en mai, rendant la plate-forme inaccessible à la plupart des utilisateurs pendant cinq jours, selon le rapport.

De plus, des rapports sur Reddit indiquent que certains utilisateurs de Gfycat n’ont pas pu télécharger de GIF pendant des mois, et l’équipe d’assistance semble ne pas avoir répondu.

Gfycat, qui a été fondé en 2013, a été l’un des premiers services Web à permettre l’encodage vidéo des GIF. Snap a acquis le service en 2020. Plus tôt cette année, Snap a fermé son application de caméra pour Mac et PC le 25 janvier.

Snap Camera permettait aux utilisateurs d’appliquer des filtres à leur visage pendant qu’ils participaient à des appels de vidéoconférence.