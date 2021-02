Google ferme son premier studio de jeux Stadia

Google cesse le développement de ses propres jeux vidéo en fermant son studio Stadia Games & Entertainment.

Google est connu pour sa tendance à fermer les sites et les services quand il en a assez de les maintenir, et pour le meilleur ou pour le pire, nous voyons cette tendance revenir aujourd’hui. Google a officiellement fermé son premier studio de développement de jeux pour Stadia et se concentrera sur la technologie derrière la plateforme à l’avenir.

Tout d’abord, soyons tout à fait clairs: Stadia lui-même ne va nulle part – pas pour le moment, en tout cas – donc tous vos jeux sont toujours en sécurité. Franchement, cette nouvelle ne signifiera probablement rien pour les utilisateurs finaux de la plateforme. Cependant, c’est un triste jour pour les développeurs propriétaires de Stadia, qui seront désormais obligés de trouver de nouveaux emplois.

Google affirme que « la plupart » des membres de l’équipe Stadia Games & Entertainment (le studio principal de Stadia) passeront à de nouveaux rôles au sein de Google, mais cela ne sert à rien les développeurs qui souhaitent travailler sur des jeux, plutôt que sur des logiciels ou sur la technologie cloud.

La décision de Google a été partiellement motivée, semble-t-il, par le départ du vétéran de l’industrie du jeu Jade Raymond de l’équipe Stadia. Cependant, le coût croissant du développement du jeu, ainsi que les nombreuses années qu’il peut falloir pour créer les meilleurs titres de sa catégorie, ont également joué un rôle dans le mouvement d’aujourd’hui.

La SG&E a été une expérience de courte durée de la part de Google, mais sa disparition pourrait être pour le mieux. Que vous aimiez ou détestiez Stadia, il y a un peu plus de chances que la plate-forme prospère maintenant que Google ne divise pas ses ressources inutilement.

Un autre point de clarification avant de conclure: Google aura toujours des titres exclusifs à Stadia à l’avenir, ils proviendront uniquement de studios tiers plutôt que de la société elle-même. En d’autres termes, Google assume davantage un rôle d’édition, ce qui est beaucoup plus logique compte tenu de son expérience limitée dans la production de jeux réels.

Google laisse entendre que tous les jeux prévus « à court terme » seront toujours publiés comme prévu (probablement pour éviter de gaspiller des ressources), mais nous devrons attendre et voir si cela restera le cas ou non.