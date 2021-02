Apple lance une extension Chrome pour les mots de passe iCloud

Apple lance une nouvelle extension Chrome, Mots de passe iCloud, pour synchroniser vos mots de passe iCloud avec Chrome sur PC et Mac.

Apple a publié une extension officielle pour les versions Windows et Mac de Chrome qui vous permet d’utiliser les mots de passe stockés dans votre espace iCloud. Pour toute personne qui utilise Chrome comme navigateur et le trousseau iCloud au lieu d’un gestionnaire de mots de passe dédié, cela pourrait faciliter le basculement entre les ordinateurs Windows et Mac.

La sortie de l’extension signifie que si vous avez utilisé Safari pour générer automatiquement des mots de passe forts sur d’autres plateformes, ceux-ci peuvent désormais être disponibles dans Chrome lorsque vous êtes invité à vous connecter. Les mots de passe créés dans Chrome pour Windows seront également synchronisés avec iCloud afin qu’ils soient également disponibles sur les appareils Apple.

L’extension s’appelle iCloud Passwords et est désormais disponible dans le Chrome Web Store. Les détails de la fonctionnalité ont été révélés prématurément la semaine dernière dans une mise à jour de l’application iCloud Windows 10, qui a répertorié «Prise en charge de l’extension Chrome iCloud Passwords» comme une nouvelle fonctionnalité, bien que l’extension n’ait pas été publiée ou annoncée.

En plus des mots de passe, cet outil va vous permettre de synchroniser automatiquement vos Photos, mails et bookmarks avec les applications de votre choix.

Cette petite nouveauté devrait faciliter donc la vie de nombreux utilisateurs de Mac qui utilisent Chrome comme navigateur par défaut. L’extension est dès à présent disponible sur le Chrome Web Store.