Netflix : les nouveautés séries et films de Février 2021

Voici la liste des séries, films et documentaires qui seront ajoutés au catalogue français de Netflix pour le mois de Février 2021.

Netflix a communiqué la liste de toutes les nouveautés attendues sur le service de sVOD pour ces prochaines semaines. La plus attendue de toutes est l’arrivée de la septième saison de la série Brooklyn Nine Nine. La septième arrivera à partir du 8 février prochain.

Dès le 5 février prochain, ceux qui préfèrent les films pourront découvrir sur leurs écrans le long-métrage « Malcolm & Marie », un huis clos en noir et blanc, tourné durant le confinement, avec au casting Zendaya et John David Washington. On peut aussi citer La Mission, un film avec Tom Hanks dans lequel il incarnera un ancien combattant de la Guerre de Sécession s’étant donné pour mission de traverser le Texas pour trouver un nouveau foyer à une jeune orpheline.

La liste complète des films et séries TV diffusés sur Netflix en février figure ci-dessous.

Films :

5 février 2021 : Malcolm & Marie

10 février 2021 : La Mission

10 février 2021 : En Passant Pécho

12 février 2021 : A tous les garçons : pour toujours et à jamais

15 février 2021 : Madame Bovary

15 février 2021 : Merci pour le Chocolat

15 février 2021 : La Cérémonie

15 février 2021 : Betty

15 février 2021 : La Fleur du Mal

15 février 2021 : L’Enfer

15 février 2021 : Une affaire de femmes

15 février 2021 : Rien ne va plus

16 février 2021 : Jurassic Park

16 février 2021 : Jurassic Park II

16 février 2021 : Retour vers le Futur

16 février 2021 : Retour vers le Futur 2

16 février 2021 : Retour vers le Futur 3

19 février 2021 : Jack Reacher Never Go Back

Documentaires :

5 février 2021 : Pole Dance haut les corps !

10 février 2021 : Scène de Crime la disparue de Cecil Hotel

23 février 2021 : Pelé

Séries Télévisées :

3 février 2021 : Toujours là pour toi

5 février 2021 : H – saison 2

5 février 2021 : La Cité invisible

8 février 2021 : Brooklyn Nine Nine – saison 7

11 février 2021 : Capitani

12 février 2021 : Reposez en paix avec les Bernard

15 février 2021 : The Crew

17 février 2021 : Mon Amie Adèle

19 février 2021 : Tribes of Europa

24 février 2021 : Canine Academy

Enfants :

2 février 2021 : Mighty Express – saison 2

2 février 2021 : Kid Cosmic

12 février 2021 : La Grande aventure d’un chien en or

16 février 2021 : Sauve qui peut, un film “You vs Wild”