Un iPod Classic modifié pour faire tourner Spotify

Un Youtubeur a réussi à modifier son iPad Classic pour y faire tourner le service de musique Spotify.

Bien qu’il ait été éclipsé en importance par l’iPhone, il est juste de dire que la plupart des gens ont une place spéciale dans leur cœur pour l’iPod. Alors, quel meilleur moyen d’honorer son héritage que de lui donner une nouvelle vie et de le modifier pour qu’il fonctionne avec un service de streaming musical? C’est exactement ce que le YouTubeur Guy Dupont a fait lorsqu’il a mis à jour un iPod Classic de 4e génération que sa belle-mère lui a offert pour le faire fonctionner avec Spotify.

Avant de devenir trop excité, sachez qu’il ne s’agissait pas simplement de charger l’application de manière secondaire. Le modèle 2004 que Dupont piraté ne propose pas de moyen de se connecter à Internet via WiFi, il a donc dû essentiellement reconstruire l’appareil pour lui permettre d’accéder à Spotify.

Le «sPot» qui en résulte dispose à la fois d’une connectivité WiFi et Bluetooth, ce qui lui permet de se connecter à la fois aux haut-parleurs et aux écouteurs sans fil, en plus d’un écran couleur et d’une batterie de 1 000 mAh. Si vous êtes un puriste audio, vous détesterez l’information suivante: la prise casque en haut de l’appareil est simplement décorative et ne fonctionne pas. Au cœur de l’appareil se trouve le Raspberry Pi Zero W. à 10 $. Il existe également un moteur qui crée un retour haptique lors de l’utilisation de la molette cliquable. Pour charger l’appareil, il y a un port micro-USB. Alors que nous aurions préféré une connexion USB-C, du Micro-USB est définitivement une amélioration par rapport au connecteur 30 broches d’Apple (vous vous en souvenez?).

Au total, tous les composants lui ont valu moins de 100 $. À 40 $, la partie la plus chère était l’écran couleur utilisé par Dupont pour remplacer l’écran d’origine de l’iPod (le modèle de 4e génération a été le dernier à être livré avec un écran monochromatique). Une partie de la raison pour laquelle il était si cher était que la plupart des fabricants ne fabriquent plus d’écrans aussi petits, car même le plus petit écran de smartphone est plus grand que tout ce qui est fourni avec un iPod à molette cliquable. Le fait que l’appareil fonctionne si bien est dû à un peu de chance. Dupont a trouvé un article de Hackaday vieux de dix ans qui détaille le fonctionnement de l’un des connecteurs à l’intérieur de l’iPod. Cela lui a permis de faire jouer la molette cliquable avec tous les autres composants.

La programmation qui alimente le sPot est un mélange de logiciels que Dupont a écrit lui-même et d’une application appelée Raspotify, qui permet à un ordinateur Raspberry Pi d’accéder au service de streaming via l’API Spotify Connect. L’interface frontale qu’il a codée permet même au sPot de rechercher des chansons, bien que, comme vous pouvez l’imaginer, sans clavier tactile, cela peut prendre un certain temps pour saisir même quelques caractères.