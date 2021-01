L’Epic Games Store a offert 103 jeux gratuits en 2020

Epic Games Store a offert 103 jeux gratuits en 2020 et ces titres ont été téléchargés près de 750 millions de fois.

Tous les joueurs sur PC ne sont pas fans de l’Epic Games Store, mais que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, il est indéniable que les jeux gratuitement offerts par la plateforme sont plutôt excellents. Il semble que beaucoup soient d’accord avec ce sentiment: selon la plateforme, ces titres ont été téléchargés près de 750 millions de fois tout au long de 2020.

C’est un nombre incroyable, et cela semble prouver que le pari d’Epic sur les cadeaux a largement porté ses fruits. Ces jeux gratuits, il y avait 103 titres uniques au total, ont réussi à rapporter à l’EGS 160 millions de clients PC au total et 56 utilisateurs actifs mensuels en décembre, selon le dernier article du blog Year in Review de la plateforme.

Bien que tous les joueurs en quête de jeux gratuits n’aient pas dépensé de l’argent sur Epic, la plateforme a quand même généré 700 millions de dollars de dépenses d’utilisateurs tout au long de l’année, dont 265 millions de dollars sont allés à des jeux tiers hébergés sur l’EGS. Le reste, vraisemblablement, était des revenus générés par les propres jeux d’Epic, tels que Fortnite.

Les heures de jeu des utilisateurs ont également grimpé à 5,70 milliards d’heures l’année dernière, contre 3,35 milliards l’année précédente. Une partie de cette augmentation peut probablement être attribuée aux verrouillages et aux ordres de maintien au domicile imposés par les gouvernements en raison de la pandémie de Covid-19, mais la croissance est la croissance.

Pour l’avenir, Epic espère évidemment dépasser ces chiffres, tout en apportant de nouvelles fonctionnalités à sa plate-forme, y compris des profils de joueurs, des succès de jeu et une «refonte sociale», quoi que cela puisse signifier.