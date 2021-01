Les Tesla Model S et Model X ont droit à leur première refonte majeure

Les Tesla Model S et Model X obtiennent leur première refonte majeure, des groupes motopropulseurs mis à jour et un nouveau volant.

Le rafraîchissement attendu depuis longtemps par Tesla pour la Model S et la Model X est enfin arrivé. Les deux véhicules ont reçu une révision intérieure majeure qui remplace l’ancien écran tactile central en mode portrait par un nouvel écran paysage de 17 pouces et ajoute un nouvel écran 8 pouces pour les passagers arrière. Le principal point fort, cependant, est le volant à joug qui devrait satisfaire les amateurs d’aviation, mais peut être difficile à utiliser pour les conducteurs (et Tesla) sur la route.

Les nouvelles Model S et X peuvent être difficiles à repérer de l’extérieur, compte tenu des modifications subtiles du pare-chocs avant, du diffuseur arrière et de l’ajout d’un nouveau design et taille pour les roues. Les choses deviennent beaucoup plus intéressantes à l’intérieur, qui est maintenant encore plus minimaliste qu’avant et est livré avec un tableau de bord et une console centrale redessinés à l’avant, tandis que les passagers arrière bénéficient d’un écran large de 8 pouces, un nouveau rabattable accoudoir et sièges révisés.

Tesla a augmenté la résolution de l’écran sur la console principale de 1900 x 1200 à 2200 x 1300 pixels et l’a fait pivoter en mode paysage. La nouvelle orientation, combinée à cette direction de joug, peut prendre un certain temps pour s’y habituer aux propriétaires de Model S / Model X existants, mais plus important encore, le système d’infotainment offre 10 téraflops de puissance de traitement qui, selon Tesla, est « à égalité avec les dernières consoles d’aujourd’hui. . «

Il existe également un support pour les contrôleurs sans fil pour jouer à des jeux, y compris des titres comme The Witcher 3, comme le suggèrent ces plans de presse, et apparemment même Cyberpunk 2077.

En termes de groupe motopropulseur, les Model S et X sont toutes deux proposées avec de nouveaux groupes motopropulseurs Dual et Tri Motor avec moteurs à aimant permanent, et se dotent d’une nouvelle architecture batterie avec amélioration des performances thermiques. La capacité de recharge de 250kW, permettra aux propriétaires d’obtenir jusqu’à 322 kilomètres d’autonomie avec un chargement de 15 minutes.

Tesla propose trois versions distinctes : Grande Autonomie, Plaid (remplace la version Performance) ou Plaid+. La Model S Grande Autonomie disposera d’environ 663 km d’autonomie avec une seule charge, tandis que la Model X affichera 580 km d’autonomie. Une vitesse de 250 km/h et un temps de 3.2 secondes sur le 0 à 100 km/h sont attendus pour la Model S. Les Model S et Model X en spécification Plaid disposeront quant à elles d’une cavalerie de 1 020 chevaux qui permettra à la Model S d’atteindre le 0 à 100 km/h en 2.1 secondes pour une vitesse max de 322 km/h, avec une autonomie située autour de 628 km. La version Plaid+ enfin, disposera d’une puissance de 1 100 chevaux et devrait proposer une autonomie supérieure à 840 km.

Bien que Tesla prenne actuellement des commandes pour la Model S Plaid +, les clients devront attendre jusqu’à fin 2021 pour la livraison.