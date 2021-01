Carl Pei lance une marque appelée Nothing

Carl Pei, le fondateur de OnePlus lance Nothing, une entreprise spécialisée dans les objets connectés.

À la mi-octobre, on a appris que le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, avait quitté l’entreprise qu’il avait aidé à créer quelques semaines plus tôt afin de lancer sa propre entreprise. Cette semaine, Pei nous a dévoilé le prochain chapitre de sa carrière professionnelle. Il n’y a pas encore beaucoup de choses à faire, mais il bénéficie du soutien de certains investisseurs technologiques assez notables.

Pei a lancé une nouvelle marque, une société de technologie grand public basée à Londres appelée Nothing. La startup a récolté 7 millions de dollars auprès d’investisseurs en décembre 2020, notamment l’inventeur de l’iPod Tony Fadell, le PDG de Reddit Steve Huffman et le cofondateur de Twitch, Kevin Lin, entre autres.

Alors, qu’est-ce que Nothing exactement? Eh bien, nous ne sommes pas encore sûrs.

«Cela fait un moment que rien d’intéressant n’est arrivé dans le domaine de la technologie», a déclaré Pei. «Il est temps d’avoir du changement.»

Élaborant un peu plus, Pei a déclaré que la mission de Nothing était de supprimer les barrières entre la technologie et les gens pour créer un avenir numérique transparent. «Nous pensons que la meilleure technologie est belle, mais naturelle et intuitive à utiliser. Lorsqu’elle est suffisamment avancée, elle doit disparaître en arrière-plan et ne ressembler à rien. »

Rien ne dit qu’il envisage de sortir ses premiers appareils intelligents au cours du premier semestre 2021. Cependant, en dehors de ce teasing, nous n’avons pas vraiment grand-chose d’autre à faire pour le moment.

Pei n’est pas le premier acteur majeur de la technologie à s’essayer à une entreprise en solo. Le co-fondateur d’Android Andy Rubin a fait quelque chose de similaire il y a quelques années, mais finalement, le projet a échoué. D’autres, comme Elon Musk, s’en sont bien mieux tirés.