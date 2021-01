Firefox 85 arrive, supprimant Flash et protégeant contre les supercookies

Mozilla vient de déployer la dernière mise à jour de son navigateur Firefox, qui signe l’arrivée de plusieurs fonctionnalités.

Ceux qui préfèrent Firefox de Mozilla à Chrome seront ravis d’apprendre que la dernière version du navigateur est arrivée, apportant une protection contre les supercookies et supprimant enfin le support d’Adobe Flash Player.

En supprimant Flash dans Firefox 85, le logiciel Adobe, autrefois universellement populaire, n’est plus pris en charge sur les principaux navigateurs. Le changement a été long à venir; Mozilla a désactivé le plugin Flash par défaut en 2019.

En 2017, Adobe lui-même était l’un des nombreux géants de la technologie à annoncer qu’il ne prendrait plus en charge Flash Player après 2020, avec des options meilleures et sécurisées telles que HTML5, WebGL et WebAssembly prenant sa place.

Ailleurs, Firefox 85 écrase les supercookies. « En bref, les supercookies peuvent être utilisés à la place des cookies ordinaires pour stocker les identifiants des utilisateurs, mais ils sont beaucoup plus difficiles à supprimer et à bloquer. Cela rend presque impossible pour les utilisateurs de protéger leur vie privée lorsqu’ils naviguent sur le Web », écrit Mozilla.

«Au fil des ans, on a découvert que des trackers stockaient les identifiants des utilisateurs sous forme de supercookies dans des parties de plus en plus obscures du navigateur, y compris dans le stockage Flash, les ETags et les indicateurs HSTS. Les changements que nous apportons à Firefox 85 réduisent considérablement l’efficacité de la mise en cache. supercookies en éliminant la capacité d’un tracker à les utiliser sur des sites Web. »

La protection fonctionne en utilisant un cache d’image différent pour chaque site Web visité par un utilisateur. Cela signifie que si Firefox 85 charge toujours les images mises en cache lorsque les utilisateurs visitent le même site, ces caches ne sont pas partagés entre les sites.

«Pour protéger davantage les utilisateurs contre le suivi basé sur les connexions, Firefox 85 partitionne également les connexions groupées, les connexions de prélecture, les connexions de préconnexion, les connexions spéculatives et les identifiants de session TLS», explique Mozilla.