LG envisage de quitter le secteur des smartphones

Selon une note interne, LG songerait désormais à stopper définitivement son activité dans le secteur des smartphones.

LG est peut-être un leader de l’industrie en ce qui concerne les téléviseurs, les moniteurs et les appareils électroménagers, mais c’est un petit acteur dans le monde des smartphones, qui a du mal à rattraper ses rivaux. Aujourd’hui, la société envisagerait de suspendre définitivement son activité mobile.

LG a expédié 6,5 millions de smartphones au troisième trimestre 2020, en baisse de 7,2 millions par rapport au même trimestre un an plus tôt. Le groupe ayant perdu environ 5000 milliards de wons (4,5 milliards de dollars) au cours des cinq dernières années et ne détenant qu’une part de marché mondiale de 2%, le PDG Kwon Bong-seok a informé le personnel dans un mémo interne que de grands changements sont à venir, selon The Korean Herald.

« Étant donné que la concurrence sur le marché mondial des appareils mobiles devient de plus en plus féroce, il est temps pour LG de porter un jugement froid et le meilleur choix », a déclaré un responsable de LG au journal. « La société envisage toutes les mesures possibles, y compris la vente, le retrait et la réduction de l’activité des smartphones. »

LG a confirmé l’authenticité du mémo à The Verge. «La direction de LG Electronics s’est engagée à prendre toute décision nécessaire pour résoudre ses défis commerciaux mobiles en 2021», a déclaré un porte-parole de LG. « À ce jour, rien n’a été finalisé. »

La nouvelle intervient après que le site coréen The Elec a annoncé plus tôt ce mois-ci que LG était sur le point d’annoncer son départ du marché des smartphones. Le communicateur mondial de la société pour la technologie grand public, Ken Hong, a qualifié le rapport de « complètement faux et sans fondement. Je ne justifierai même pas cette rumeur par une déclaration ».

Du LG G5 et son emplacement modulaire, au LG G8X ThinQ à double écran et au LG Wing pivotant, la société n’a jamais eu peur d’innover dans un secteur où les derniers produits phares ont tendance à offrir peu de changements par rapport à leurs prédécesseurs. Mais cette innovation ne s’est pas traduite par un résultat financier sain: l’activité smartphone de LG a enregistré des pertes d’exploitation au cours des 23 derniers trimestres consécutifs.