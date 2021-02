L’app SpeedTest mesure désormais la capacité de votre réseau à streamer des vidéos

L’app SpeedTest, qui fournit une analyse des mesures de performance d’accès à Internet, mesure désormais la capacité de votre réseau à streamer des vidéos.

Ookla a annoncé que l’application iOS de SpeedTest peut désormais évaluer la qualité du streaming vidéo sur Internet. Alors que le service vérifie généralement les métriques de connexion générales telles que les vitesses maximales de téléchargement et de téléchargement et la latence, le nouveau test se concentre spécifiquement sur la vidéo. Il tente de streamer à une variété de résolutions, puis mesure les temps de chargement et la mise en mémoire tampon.

Ookla explique qu’il a ajouté le nouveau test en raison de la quantité de temps passé sur Internet à diffuser de la vidéo. Alors que ses tests de vitesse standard donnent une idée générale de la bande passante globale de votre réseau, Ookla souligne que les fournisseurs de services Internet «donnent souvent la priorité au trafic vidéo différemment des autres trafics». Cela signifie que le meilleur moyen de comparer les performances de le streaming vidéo en continu est en fin de compte de simplement diffuser des échantillons vidéo, car ils «ne peuvent pas être simulés sur un réseau».

Le test de streaming vidéo n’est disponible que dans l’application iOS du service pour le moment, même si Ookla a fait savoir qu’il arrivera bientôt sur d’autres plateformes. Pendant le test, l’application diffuse une vidéo dans diverses résolutions, avant de répertorier des détails tels que la résolution maximale de votre connexion Internet et le temps de chargement de la diffusion vidéo. Si vous ne parvenez toujours pas à diffuser de la vidéo alors que votre vitesse Internet est suffisamment rapide pour la prendre en charge, Ookla indique que l’application sera liée à DownDetector pour vérifier si un service rencontre des problèmes.

Le benchmark de streaming vidéo de SpeedTest est disponible avec la dernière mise à jour iOS du service, avec une interface légèrement repensée.