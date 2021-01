Samsung confirme qu’il supprime progressivement les chargeurs et les écouteurs de ses futurs appareils

Après s’être moqué d’Apple, Samsung annonce qu’il va supprimer progressivement les chargeurs et les écouteurs de ses futurs appareils.

Après s’être moqué d’Apple pour avoir retiré les vhargeurs des boîtes de ses iPhone, Samsung a fait la même chose avec sa série Galaxy S21 récemment dévoilée … et la purge ne s’arrête pas là. Le numéro un mondial des smartphones a confirmé que ses futurs appareils seront également livrés sans chargeur ni écouteurs.

Les rumeurs selon lesquelles Samsung «ferait un Apple» et abandonneraient les chargeurs de ses téléphones sont arrivées des mois avant le lancement de l’iPhone 12 et du Galaxy S21. À la suite de l’annonce du premier, un message moqueur sur Facebook suggérait que Samsung ne ferait pas de même.

Le mois d’octobre a suscité davantage de spéculations sur le fait que Samsung abandonnerait le chargeur et les écouteurs fournis du S21, et le mouvement semblait plus probable lorsqu’il a supprimé la publication Facebook anti-Apple en décembre.

Assez sûrement, la ligne Galaxy S21 a été révélée sans chargeur ni écouteurs la semaine dernière. Lors de la présentation, la firme a laissé entendre que le même sort tomberait sur ses futurs appareils. Maintenant, un message de questions / réponses (via Phone Arena) par Patrick Chomet, EVP et responsable du bureau de l’expérience client chez Samsung, l’a confirmé.

«Nous pensons que le retrait progressif des fiches de chargeur et des écouteurs de l’emballage de nos appareils dans la boîte peut aider à résoudre les problèmes de consommation durable et éliminer toute pression que les consommateurs peuvent ressentir pour recevoir en permanence des accessoires de chargeur inutiles avec de nouveaux téléphones», a-t-il écrit.

Les raisons pour Samsung d’abandonner le chargeur sont les mêmes que celles d’Apple, notamment parce qu’il est meilleur pour l’environnement et que la plupart des gens ont déjà des chargeurs compatibles avec d’autres appareils. La société ajoute qu’elle met en œuvre des ports de charge de type USB-C depuis 2017, de sorte que les anciens chargeurs peuvent toujours être compatibles avec les derniers téléphones, tablettes, etc. Galaxy.

La bonne nouvelle est que Samsung supprime les accessoires «progressivement», alors ne vous attendez pas à ce que tous ses nouveaux appareils soient livrés sans eux. Mais il semble presque certain que le Galaxy Note 21 sera un autre produit phare sans chargeur ni écouteurs.