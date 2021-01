InSight : des conditions de sol inattendues obligent la NASA à abandonner le projet de forage

La NASA vient d’annoncer qu’elle abandonnait la mission Insight qui avait comme objectif de creuser sous la surface de Mars.

La NASA a renoncé à l’un de ses projets, la mission Insight, concédant que la surface martienne n’a tout simplement pas réagi à l’outil comme prévu.

L’objectif général de la mission était d’étudier le sol de Mars, et l’un des outils censés aider dans cette entreprise était une sonde thermique surnommée «la taupe». Le système de forage était attaché à l’atterrisseur et a des capteurs de température intégrés à l’intérieur. La NASA avait l’intention d’utiliser l’outil pour creuser dans la surface martienne à une profondeur minimale d’au moins 5m et enregistrer les données de température.

L’engin a été lancé à bord d’une fusée Atlas V-401 le 5 mai 2018 et a atterri avec succès sur la planète rouge le 26 novembre 2018.

La sonde a rencontré des problèmes presque immédiatement, et après plusieurs démarrages, arrêts et beaucoup de dépannage, l’équipe n’a finalement pas pu atteindre une profondeur significative.

«Nous lui avons donné tout ce que nous avons, mais Mars et notre taupe héroïque restent incompatibles», a déclaré Tilman Spohn, chercheur principal du paquet Heat Flow and Physical Properties.

On pense que les tendances inattendues du sol martien ont empêché la taupe en forme de pointe d’obtenir la friction dont elle avait besoin pour s’enfoncer plus profondément.

L’équipe utilisera la sagesse acquise grâce à l’échec de la mission dans ses objectifs futurs. InSight, quant à lui, poursuivra d’autres tâches scientifiques, la NASA ayant récemment prolongé la mission globale de deux années supplémentaires.