Apple pourrait lancer un service d’abonnement aux podcasts en 2021

Apple serait en train de réfléchir à créer des podcasts originaux et les proposer au sein d’une formule payante.

Apple pourrait lancer dès cette année un service d’abonnement aux podcasts proposant une programmation originale et exclusive. De plus, dans le but d’attirer les créateurs de contenus sur sa plateforme, Apple pourrait permettre aux fabricants de générer des revenus plus élevés en facturant des podcasts individuels.

L’activité de services d’Apple n’a cessé de se renforcer ces dernières années, Cupertino ayant ajouté Apple Arcade, TV + et, plus récemment, Fitness + à sa liste de services payants. Beaucoup ont estimé que ce n’était qu’une question de temps avant que la société ne propose une option «Podcasts +» sur abonnement avec un contenu original.

The Information rapporte qu’Apple est en pourparlers avec des sociétés de production concernant un nouveau service de podcasts payant, un service qui verrait Apple affronter Spotify, SiriusXM et Amazon.

Bloomberg s’est également penché sur la question, citant ses propres sources et affirmant que le service d’abonnement aux podcasts d’Apple devrait être lancé en 2021, ce qui indique que nous pourrions en entendre davantage à ce sujet lors de la keynote d’Apple à la WWDC en juin. Comme TV +, un service de podcasts payants d’Apple proposerait une programmation originale conçue pour éloigner les clients des autres plateformes.

Alors que les autres services d’Apple adoptent un modèle d’abonnement mensuel ou annuel traditionnel, The Information affirme qu’Apple peut également permettre aux clients d’acheter des podcasts individuels. Cela pourrait offrir une plus grande flexibilité aux clients tout en offrant aux créateurs de contenu la possibilité de gagner plus d’argent. C’est une approche intéressante qui pourrait donner au service d’Apple un avantage sur la concurrence.

Apple est un grand nom de l’industrie du podcasting depuis plus d’une décennie. Bien que la société ait historiquement offert des podcasts gratuitement, Spotify et Amazon investissent dans un contenu exclusif et original pour leurs plates-formes respectives. Et avec l’accent mis par Apple sur les services de plus en plus fort chaque année, un service d’abonnement à un podcast semble être une prochaine étape logique et sans doute essentielle.