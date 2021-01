Cpasbien : nouvelle adresse pour le site de torrents 2021

Quelle est la nouvelle adresse du site Cpasbien en 2021, le site de téléchargement de torrents le plus célèbre de France ? Réponse dans cet article.

En en 2014, la Sacem et l’Alpa ont déposé une plainte visant Zone Téléchargement et d’autres sites de téléchargement illégal. Parmi eux, on trouvait le célèbre Cpasbien. Si le premier est depuis revenu sur le devant de la scène avec une nouvelle équipe aux commandes, Cpasbien a définitivement fermé ses portes. En théorie.

Le tracker torrent a lui aussi fait son retour, mais sous un autre nom. Libre d’accès (gratuit) et sans inscription, celui qui est arrivé sur le marché français en 2008 est désormais accessible sous le nom Oxtorrent.cc. L’adresse officielle n’est donc pas cpasbien.tf ou cpasbien-site.fr. En effet, ces sites tentent simplement de surfer sur la renommée de cette plateforme très connue des internautes francophones. Pour être sûr de se trouver sur le bon site, les administrateurs ont ouvert un compte Twitter.

Comment télécharger sur Cpasbien ?

Pour télécharger du contenu cette plateforme, qui propose des films, séries, de la musique, ebooks, logiciels, jeux vidéo, etc, il est indispensable d’avoir un logiciel qui peut lire les fichiers « .torrent » et/ou accepter les liens magnet (exemple: uTorrent).

Pour visiter Oxtorrent, il est recommandé d’installer un bloqueur de publicité pour éviter les bannières et pop-ups remplis de jeunes femmes très peu vêtues. Par ailleurs, il faut savoir qu’il est obligatoire de vous inscrire pour télécharger gratuitement.

Enfin, il est bon de rappeler que sur Cpasbien, la plupart des fichiers torrents disponibles ne sont pas libres de droits et donc qu’il s’agit de fichiers protégés par le droit d’auteur. Lorsque vous téléchargez vos torrents sur votre client bitTorrent, vous le partagez, ce qui est illégal.