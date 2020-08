Mini-imprimantes : imprimez facilement vos documents lors de vos déplacements

Les smartphones et les tablettes sont omniprésents dans notre quotidien. Bien qu’ils soient parfaits pour le divertissement, de nombreuses personnes trouvent que leurs appareils mobiles sont presque essentiels pour rester productif. Avec la flexibilité de travailler de presque n’importe où, les accros aux appareils mobiles peuvent effectuer des recherches en dehors de leur maison, lire pendant les trajets domicile/bureau ou même faire du design tout en prenant leur café. La liberté de travailler à partir de différents endroits est certes pratique, mais que se passe-t-il lorsque vous devez imprimer? Normalement, c’est là que les choses se compliquent. Avoir à passer par un processus laborieux d’enregistrement et d’envoi d’éléments vers un ordinateur de bureau relié à une imprimante n’est pas idéal.

Désormais, le processus est simplifié en reliant vos différents appareils à une imprimante mobile (aussi appelée mini-imprimante) à l’aide des dernières applications d’impression, des applications de numérisation ou de la technologie intégrée des imprimantes.

Augmentez votre productivité avec une imprimante mobile

De nombreux travailleurs transportent leurs smartphones et tablettes partout où ils vont. Bien que les périphériques eux-mêmes soient généralement facilement accessibles, jusqu’à récemment, il était impossible d’imprimer à partir de ces derniers. L’impression d’une idée que vous et vos collègues avez proposée pour une réunion d’équipe ou une présentation client impliquait souvent de devoir transférer des fichiers depuis l’appareil mobile vers un ordinateur connecté à une imprimante. Vous pouvez désormais gagner un temps précieux en connectant simplement des appareils mobiles directement à une imprimante portable. Cela peut signifier la mise à jour des informations sur l’imprimante et le périphérique pour la connexion initiale, mais ce petit investissement en temps est susceptible de vous aider à voir des améliorations d’un point de vue productivité des utilisateurs de périphériques mobiles.

Quels smartphones sont compatibles?

Pour profiter d’une mini imprimante, vous devrez utiliser des modèles récents de smartphones/tablettes. Par exemple, la technologie AirPrint d’Apple permet l’impression directe à partir d’appareils iOS. Vous avez besoin d’une imprimante compatible AirPrint et d’un appareil mobile avec une version récente d’iOS connecté au même réseau Wi-Fi que l’imprimante. Aucune application supplémentaire n’est nécessaire, car toutes les applications intégrées, telles que Safari, Photos et Mail, permettent déjà l’impression et fonctionnent directement avec AirPrint. Appuyez simplement sur « Imprimer » et vous devriez voir l’AirPrinter détecté et répertorié.

Sur Android, il est aussi possible d’imprimer à distance depuis un smartphone ou une tablette vers une imprimante située à des kilomètres de vous. Grâce à Google Cloud Print, vous pouvez vous connecter à n’importe quelle imprimante à condition qu’elle soit connectée à un PC ayant le navigateur Chrome et tournant sous Windows, Mac ou Linux. Certaines imprimantes ont également une prise en charge intégrée de Google Cloud Print. Pour configurer une imprimante pour Cloud Print, vérifiez si elle dispose déjà d’une prise en charge intégrée et suivez les instructions de configuration. Sinon, configurez l’imprimante pour qu’elle fonctionne avec Cloud Print et installez une application compatible Cloud Print appropriée sur chacun des appareils mobiles Android.

Quels autres outils d’impression sont disponibles ?

Vous recherchez des outils d’impression ? La plupart des principaux fabricants d’imprimantes proposent leurs propres outils de support d’impression mobile avec des fonctionnalités similaires à AirPrint d’Apple et Cloud Print de Google. Certains offrent également des fonctionnalités de numérisation qui permettent aux utilisateurs de numériser des documents directement vers un appareil mobile et d’imprimer des documents envoyés à une adresse e-mail spéciale liée à l’imprimante. Pour une flexibilité ultime, choisissez une imprimante mobile suffisamment petite pour se glisser dans une mallette ou un petit sac à dos avec connectivité bluetooth pour une impression directe depuis un appareil mobile lors de vos déplacements.