Samsung confirme officiellement l’événement Galaxy S21 pour le 14 janvier

Samsung a confirmé la tenue de l’événement Galaxy S21 pour le 14 janvier, où la marque présentera sa nouvelle série de smartphones haut de gamme.

Samsung annoncera officiellement sa dernière gamme de smartphones haut de gamme Galaxy, selon la rumeur, les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, le 14 janvier. La société a confirmé le tout par des invitations à un nouvel événement Galaxy Unpacked. Le slogan: « Chaque jour devient extraordinairee. »

La marque devrait annoncer trois nouveaux smartphones lors de l’événement, successeurs de la gamme Galaxy S20 de l’année dernière: une paire de téléphones S21 et S21 Plus correspondants (qui devraient être largement similaires, à l’exception de la taille), et un S21 plus haut de gamme. Le modèle Ultra qui offrira des spécifications et des appareils photo encore meilleurs, similaires à son homologue 2020, en plus d’un écran incurvé et d’une prise en charge du stylet S-Pen de Samsung.

Il n’y a pas grand-chose à glaner dans la vidéo teaser de l’événement que vous pouvez regarder ci-dessus, qui semble être simplement le module de caméra du Galaxy S21 flottant à l’intérieur d’un cube translucide. Mais pratiquement tous les détails de ces nouveaux téléphones semblent déjà avoir fuité, y compris des GIF animés plus nets de ce à quoi ces modules devraient ressembler:

“Toute cette année, la technologie mobile a occupé le centre de l’attention dans nos vies quotidiennes alors que les gens travaillaient à distance et passaient davantage de temps chez eux”, peut-on sur l’invitation de Samsung. “Cette transition accélérée vers un monde où le mobile prime apporte avec elle le besoin d’appareils capables de transformer cette vie de tous les jours en une expérience extraordinaire.”

L’évènement sera donc le premier lancement majeur de smartphone de l’année pour le fabricant sud-coréen et celui-ci aura lieu précisément à 16 h (heure française) le 14 janvier 2021. En raison de la crise sanitaire, la conférence se fera virtuellement bien évidemment.