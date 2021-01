Tesla a vendu un demi-million de voitures l’année dernière

Tesla avait annoncé un objectif de vente d’un demi-million de voitures pour 2020 et a relevé le défi avec 499 500 vendus.

«En 2020, nous avons produit et livré un demi-million de véhicules, conformément à nos recommandations les plus récentes», a indiqué Tesla. « En outre, la production de la Model Y à Shanghai a commencé, les livraisons devraient commencer sous peu. »

Tesla a fait face à divers défis en 2020, mais a tout de même franchi la barrière du demi-million (ou l’a presque franchi), selon la façon dont on fait les comptes. L’année dernière, la société produit un total de 509 737 voitures et en a livré 499 550. Cependant, Tesla explique que leurs décomptes sont conservateurs, car tous les documents n’ont pas été traités.

En raison de la pandémie et des fermetures d’usines qui ont suivi, les succès de Tesla n’ont pas été constants tout au long de l’année. Au premier trimestre, l’entreprise a produit 102 672 voitures et livré 88 400 voitures. Au deuxième trimestre, 82 272 voitures ont été produites, soit une baisse de 20%, et 90 650 exemplaires ont été livrés, une augmentation de 3%.

Au troisième trimestre, la production est montée en flèche. Tesla a produit 145 036 voitures et en a livré 139 300. Au quatrième trimestre, la tendance à la hausse s’est poursuivie: 179 757 voitures produites, une augmentation de 24%, et 180 570 livrées, une augmentation de 30%. Si le taux de croissance actuel est durable, Tesla pourrait vendre un million de voitures en 2021.

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021

Fait intéressant, les ventes de voitures Model S et Model X ont diminué en tant que partie des ventes totales tout au long de l’année. Les consommateurs achètent dix fois plus de voitures Model 3 et Y de milieu de gamme.

Pour Tesla, l’avenir est prometteur. Le développement du Cybertruck, du semi-remorque et du Roadster de nouvelle génération est presque terminé. La Gigafactory de Shanghai met fin à la production.

En partie à cause des récents succès et en partie à cause des succès futurs attendus, l’action de Tesla a atteint des niveaux astronomiques. Le prix de l’action est supérieur à 700 $, ce qui est dix fois supérieur au prix le plus bas de 2020 à partir de la mi-mars. Leur capitalisation boursière actuelle de près de 680 milliards de dollars a fait de Tesla le constructeur automobile le plus côté au monde.