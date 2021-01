Netflix a dépassé les 200 millions d’abonnés payants dans le monde

Netflix a annoncé avoir battu un nouveau record en dépassant la barre des 200 millions d’abonnés payants sur sa plateforme.

Netflix, comme de nombreux autres services de streaming, a connu une augmentation considérable de son nombre d’abonnés pendant la pandémie liée au Covid-19. En raison des confinements et des commandes au domicile, plus de personnes que jamais auparavant cherchaient des moyens d’éviter l’ennui en 2020. Le catalogue massif de contenu en streaming à la demande de Netflix était (et est) l’un des meilleurs moyens d’y parvenir.

Nous avons rendu compte de la croissance continue de Netflix à plusieurs reprises maintenant, mais aujourd’hui marque une étape particulièrement impressionnante: Netflix a officiellement atteint plus de 200 millions d’abonnés dans le monde.

C’est un chiffre impressionnant pour tout service de streaming, mais cela montre à quel point la pandémie de Covid-19 a affecté nos habitudes et nos stratégies de recherche de divertissement. À titre de référence, Netflix comptait 167,09 millions d’abonnés payants à la fin de 2019, ce qui signifie qu’il a ajouté environ 37 millions de nouveaux membres en 2020.

Par ailleurs, Netflix a augmenté ses bénéfices d’exploitation de 76% à 4,6 milliards de dollars en glissement annuel, tout en augmentant ses revenus annuels de 24% en glissement annuel (à environ 25 milliards de dollars).

Dans l’ensemble, c’est une bonne performance de Netflix, mais il est difficile de dire combien de temps la plateforme peut maintenir cette croissance record.

Lorsque la pandémie aura pris fin pour de bon, Netflix sera probablement à nouveau en concurrence avec les cinémas et d’autres formes de divertissement du monde réel, bien que cela puisse prendre un certain temps avant ce jour.