Comment transférer un groupe Whatsapp vers Signal

Vous souhaitez quitter WhatsApp et migrer vers l’application Signal tout en conservant vos groupes ? Voici comment faire.

Après que WhatsApp a mis à jour ses politiques de confidentialité et informé les utilisateurs de ses nouvelles pratiques de collecte de données et de l’intégration des données avec Facebook, cela a conduit de nombreuses personnes à abandonner l’application de messagerie au profit d’autres applications axées sur la confidentialité.

Signal est à la pointe des alternatives WhatsApp, d’autant plus qu’Elon Musk en a témoigné dans un récent tweet.

Maintenant, si vous faites partie de ceux qui prévoient de passer à Signal, vous voudrez peut-être transférer vos groupes WhatsApp vers la nouvelle application de messagerie. Pour faciliter le changement pour les utilisateurs, Signal a ajouté une fonctionnalité qui vous permet d’y transférer des groupes WhatsApp.

Voici comment déplacer vos groupes WhatsApp vers Signal sans effort. Notez que cette méthode ne déplacera pas votre chat de groupe vers Signal car il n’y a pas encore de méthode disponible pour cela.

A lot of people have been asking how to move their group chats from other apps to Signal, and Signal group links are a great way to get started. Drop a group link into your former chat app of choice like you're dropping the mic on the way out. pic.twitter.com/q49DeZufBG

— Signal (@signalapp) January 7, 2021