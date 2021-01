Une opération internationale fait tomber le plus important marketplace du Dark Web

Une opération organisée par plusieurs pays avec Europol a permis de faire tomber le plus important marketplace du Dark Web.

Le dark web a la réputation pour abriter des activités criminelles, mais ce qui aurait été son plus gros marketplace illégal a maintenant été mis hors ligne à la suite d’une opération impliquant plusieurs pays et Europol.

L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) écrit que DarkMarket comptait près de 500 000 utilisateurs, plus de 2 400 vendeurs et plus de 320 000 transactions. Il avait également vu plus de 4,65 Bitcoin et 12800 Monero transférés, soit environ 170 millions de dollars.

Comme pour la tristement célèbre Silk Road, les utilisateurs de DarkMarket ont principalement échangé des médicaments, de la fausse monnaie, des informations de cartes bancaires, des cartes SIM et des logiciels malveillants.

Les autorités allemandes ont dirigé l’enquête qui a conduit à l’arrestation d’un citoyen australien de 34 ans présumé être l’opérateur du marché près de la frontière germano-danoise. Le suspect a été traduit devant un juge mais a refusé de parler, rapporte The Guardian. Il est actuellement en détention provisoire.

Les agents ont fermé le marketplace et prévoient d’utiliser les 20 serveurs en Moldavie et en Ukraine pour enquêter sur les modérateurs, les acheteurs et les vendeurs.

DarkMarket a attiré l’attention des autorités allemandes lors d’une enquête contre le service d’hébergement Web Cyberbunker, situé dans d’anciens bunkers de l’OTAN en Allemagne et aux Pays-Bas, qui hébergeait des sites tels que The Pirate Bay et WikiLeaks.

« Un engagement partagé au sein de la communauté des services répressifs du monde entier et une approche coordonnée des services répressifs ont une fois de plus prouvé leur efficacité », a déclaré Europol. « L’ampleur de l’opération chez Europol démontre l’engagement mondial à lutter contre l’utilisation du dark web comme moyen de commettre des délits. »

Le dark web n’est pas le refuge des criminels qu’il était autrefois. Une autre opération internationale d’application de la loi en septembre dernier qui ciblait les trafiquants d’opioïdes a conduit à plus de 170 arrestations aux États-Unis et en Europe. Des armes, de la drogue et plus de 6,5 millions de dollars en espèces et en devises virtuelles ont été saisis.

En 2019, la fermeture de Wall Street Market a vu les administrateurs du site accusés de gérer un marché illégal qui desservait 1,15 million de clients et de voler tout l’argent détenu sur des comptes fiduciaires et utilisateurs.